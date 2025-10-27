Tiene aproximadamente 1.000 habitantes y es descripto como un paraíso natural. Se encuentra a horas de Buenos Aires, en una de sus provincias cercanas aunque no es tan frecuentado por el turismo. Fue elegido este 2025, junto a otro pueblo de Jujuy, dentro de los mejores del mundo.
BELLEZA NATURAL
El pueblo argentino entre los más lindos del mundo desconocido por el turismo
Este pueblo de Argentina enamora con su belleza y perfección natural aunque no todos los conocen. A horas de Buenos Aires, fue elegido como el mejor del mundo.
Está ubicado a orillas de la laguna Iberá. De hecho, a través de dicha laguna se accede a los Esteros del Iberá, el humedal más grande de la Argentina.
Es muy bonito y es ideal para relajarse, realizar un viaje de introspección, calma y conexión con lo natural. Se llama Colonia Carlos Pellegrini y se encuentra ubicado a unos 360 kilómetros de la capital correntina.
Cómo es y qué se puede hacer en este pueblo de Argentina
Junto con Maimará (en Jujuy) fueron elegidos como los más lindos del mundo en los Best Tourism Villages 2025, organizado por la ONU. En Colonia Carlos Pellegrini se pueden realizar diferentes actividades, la mayoría conectadas con lo natural.
Desde paseos en lancha, kayak y safaris nocturnos para observar fauna dentro del Parque Nacional Iberá. Avistaje de aves, cabalgatas, que hacen a los turistas disfrutar al máximo de dicha aventura en pleno contacto con la naturaleza.
La primavera es una época ideal para visitar dicho destino. Además, el pueblo cuenta con hospedajes, gastronomía local y sus paisajes que parecen de ensueño.
