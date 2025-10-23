Finde en Rosario: Noche de Peatonales, Ke Personajes y más

Cultural Fontanarrosa - Plaza Montenegro

* 18 a 22 > Feria Internacional del Libro

* 22 > Liverbird “Abbey Road Live Session”

Plaza Pringles

Escenario Spinetta

* 19.30 > Menú infantil

* 20.30 > Quarrymen

* 22 > Verdes Enanos

Microescenario con Dj - Córdoba entre Paraguay y Corrientes

Córdoba entre Corrientes y Entre Ríos

Microescenario con Dj - Cruce de peatonales (Córdoba y San Martín)

Microescenario con Dj - San Martín y Rioja (cumbia)

Durante la jornada del sábado se realizarán paseos guiados por el edificio del Palacio Municipal. Serán tres en total, a las 18, 19 y 20, con inscripción previa en rosario.gob.ar.

En caso de lluvia hasta una hora antes, los recorridos quedarán suspendidos.

* Sábado a partir de las 18.

Ke Personajes arriba al Bioceres Arena

En medio de su enorme éxito, Emanuel Noir y su banda harán un repaso por todos sus hits en una noche única.

La innovadora banda de cumbia oriunda de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), nacida en el año 2016 por iniciativa de unos amigos apasionados por la música, ha roto todos los esquemas y alcanzado límites nunca antes pensados en sus más profundos sueños.

Desde sus humildes comienzos en su ciudad natal, este grupo de talentosos músicos se ha convertido en un fenómeno global, llevando su contagiosa música a países de todo el mundo.

* Sábado a las 20. Entradas desde $30.000.

image Palpitando su próximo material, Ke Personajes se encuentra recorriendo diferentes destinos en una gira extraordinaria.

Noche de Espumantes en The Club

Llega una nueva edición de la Noche de Espumantes en Rosario con 10 bodegas y degustación libre.

Burbujas, buena música y tapeo gourmet en un rooftop. Una oportunidad única para conocer las nuevas etiquetas de espumantes así como las clásicas.

* Viernes de 19.30 a 20. Entradas $45.000.

Dady Brieva en Teatro Brodway

Dady presenta su nuevo espectáculo "Un grito de corazón". Historias que nos marcan. Donde la emoción la nostalgia y la risa se juntan en un mismo escenario.

Dady nos transportara y nos pintara esas historias inolvidables de nuestras vidas, llenas de Fe, de Pasión y de Amor.

Desde su infancia y hasta nuestros días, transita como sólo él sabe hacerlo por situaciones plenamente identificables para un público que verá en Dady un espejo de sus propias historias a plena carcajada.

* Viernes a las 21. De $25.000 en adelante.

image Risas aseguradas en la city rosarina.

Feria Internacional del Libro en el Centro Cultural Fontanarrosa

Último fin de semana para aprovechar de la feria que reúne a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

* Viernes de 13 a 22. Sábado de 10 a 00. Domingo de 13 a 21. Gratis.

image Últimos días para aprovechar.

Electrónica

Kolombo en Metropolitano

El belga Olivier Grégoire, conocido como el "genio del groove", se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos y respetados de la escena musical.

Se destaca por su espíritu innovador y creativo, ingredientes clave para el éxito cosechado hasta el momento.

* Viernes. Entradas desde $25.000.

Entretenimiento para disfrutar con los más chicos

Crucijuegos en el Alto

Se puede disfrutar de dispositivos de realidad virtual, jugar carreras de autos y motos y asumir desafíos en juegos interactivos de realidad mixta.

* Viernes de 12 a 23. Sábado de 11 a 23. Domingo de 11 a 22. El ingreso es gratuito y se paga por cada juego.

Acuario

El edificio puede recorrerse en su totalidad, no sólo las áreas de muestras, sino también las específicas de investigación y laboratorio.

En la planta alta se ubica la sala de muestras en un espacio continuo y un auditorio para cien personas. Desde este nivel también se propone un área de contemplación del paisaje del río Paraná y del Parque Autóctono.

En la planta baja están los laboratorios, las áreas de experimentación, piletones en tierra, biblioteca especializada, áreas administrativas, técnica y de servicios, y sanitarios. Hay dos laboratorios que trabajan de forma integrada, uno de biología molecular y otro de acuicultura.

* Viernes, sábado y domingo de 12 a 18. Menores de 4 sin cargo. Menores de 13 $1.000. Mayores $1.500.

