Finde en Rosario: Noche de Peatonales, Ke Personajes y más

ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana electoral que tendrá una variedad de actividades dentro de una agenda cargada. Habrá grandes propuestas para aprovechar entre familia y/o amigos, como así también entretenimiento destinado a los más pequeños.
Noche de Peatonales
Música / Espectáculos / Dj´s en vivo / Ferias / Locales comerciales / Galerías abiertas.
Lo que tenes que saber:
Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez
* 18 a cierre > Recorridos con las muestras temporarias y permanentes
Cultural Fontanarrosa - Plaza Montenegro
* 18 a 22 > Feria Internacional del Libro
* 22 > Liverbird “Abbey Road Live Session”
Plaza Pringles
Escenario Spinetta
* 19.30 > Menú infantil
* 20.30 > Quarrymen
* 22 > Verdes Enanos
Microescenario con Dj - Córdoba entre Paraguay y Corrientes
Streaming en vivo
Córdoba entre Corrientes y Entre Ríos
Microescenario con Dj - Cruce de peatonales (Córdoba y San Martín)
Microescenario con Dj - San Martín y Rioja (cumbia)
Durante la jornada del sábado se realizarán paseos guiados por el edificio del Palacio Municipal. Serán tres en total, a las 18, 19 y 20, con inscripción previa en rosario.gob.ar.
En caso de lluvia hasta una hora antes, los recorridos quedarán suspendidos.
* Sábado a partir de las 18.
Ke Personajes arriba al Bioceres Arena
En medio de su enorme éxito, Emanuel Noir y su banda harán un repaso por todos sus hits en una noche única.
La innovadora banda de cumbia oriunda de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), nacida en el año 2016 por iniciativa de unos amigos apasionados por la música, ha roto todos los esquemas y alcanzado límites nunca antes pensados en sus más profundos sueños.
Desde sus humildes comienzos en su ciudad natal, este grupo de talentosos músicos se ha convertido en un fenómeno global, llevando su contagiosa música a países de todo el mundo.
* Sábado a las 20. Entradas desde $30.000.
Noche de Espumantes en The Club
Llega una nueva edición de la Noche de Espumantes en Rosario con 10 bodegas y degustación libre.
Burbujas, buena música y tapeo gourmet en un rooftop. Una oportunidad única para conocer las nuevas etiquetas de espumantes así como las clásicas.
* Viernes de 19.30 a 20. Entradas $45.000.
Dady Brieva en Teatro Brodway
Dady presenta su nuevo espectáculo "Un grito de corazón". Historias que nos marcan. Donde la emoción la nostalgia y la risa se juntan en un mismo escenario.
Dady nos transportara y nos pintara esas historias inolvidables de nuestras vidas, llenas de Fe, de Pasión y de Amor.
Desde su infancia y hasta nuestros días, transita como sólo él sabe hacerlo por situaciones plenamente identificables para un público que verá en Dady un espejo de sus propias historias a plena carcajada.
* Viernes a las 21. De $25.000 en adelante.
Feria Internacional del Libro en el Centro Cultural Fontanarrosa
Último fin de semana para aprovechar de la feria que reúne a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.
* Viernes de 13 a 22. Sábado de 10 a 00. Domingo de 13 a 21. Gratis.
Electrónica
Kolombo en Metropolitano
El belga Olivier Grégoire, conocido como el "genio del groove", se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos y respetados de la escena musical.
Se destaca por su espíritu innovador y creativo, ingredientes clave para el éxito cosechado hasta el momento.
* Viernes. Entradas desde $25.000.
Entretenimiento para disfrutar con los más chicos
Crucijuegos en el Alto
Se puede disfrutar de dispositivos de realidad virtual, jugar carreras de autos y motos y asumir desafíos en juegos interactivos de realidad mixta.
* Viernes de 12 a 23. Sábado de 11 a 23. Domingo de 11 a 22. El ingreso es gratuito y se paga por cada juego.
Acuario
El edificio puede recorrerse en su totalidad, no sólo las áreas de muestras, sino también las específicas de investigación y laboratorio.
En la planta alta se ubica la sala de muestras en un espacio continuo y un auditorio para cien personas. Desde este nivel también se propone un área de contemplación del paisaje del río Paraná y del Parque Autóctono.
En la planta baja están los laboratorios, las áreas de experimentación, piletones en tierra, biblioteca especializada, áreas administrativas, técnica y de servicios, y sanitarios. Hay dos laboratorios que trabajan de forma integrada, uno de biología molecular y otro de acuicultura.
* Viernes, sábado y domingo de 12 a 18. Menores de 4 sin cargo. Menores de 13 $1.000. Mayores $1.500.
