Universidad de Chile 2 - Lanús 2: El Granate definirá en la Fortaleza

En la previa del juego (porque es un juego), se registraron graves incidentes tanto en el hotel de concentración del club argentino como en la llegada de las delegaciones al estadio de Ñuñoa (Santiago de Chile). Insoportables los simpatizantes de Universidad de Chile. No pueden seguir impune tanta belicosidad que estropea todo espectáculo. Ni siquiera pudieron impedir el triunfo de Lanús.
2 a 2 pero Lanús iba ganando 0-2...
La heroica remontada de la Universidad de Chile sólo fue posible porque se lo permitió Lanús, el visitante, que iba ganando 0 a 2 pero no supo / no pudo 'enfriar' el juego y dejar que los minutos corran o bien apostar por marcar otro gol de contragolpe.
Lanús permitió que la U se recompusiera y le empatara el juego.
Resistir en campo de juego visitante es un concepto que sólo un entrenador puede instalar entre sus dirigidos.
La revancha se disputará el jueves 30/10 en el estadio del Club Atlético Lanús, en el municipio Lanús (Provincia de Buenos Aires), y el ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.
