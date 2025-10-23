Universidad de Chile 2 - Lanús 2: El Granate definirá en la Fortaleza

Live Blog Post

Pero la U se recompuso, encerrando a Lanús

Tras un primer tiempo para el olvido, el conjunto azul logró un empate en la semifinal de ida y estiró el dramatismo para la revancha en Lanús, provincia de Buenos Aires.

El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33', con un tiro libre lejano del lateral Matías Sepúlveda, que salió a media altura por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo desviar.

8 minutos después, el propio Sepúlveda desequilibró por derecha, salió para la pierna izquierda y buscó un remate al segundo palo, que se fue cerca de un ángulo.

La U intentó una reaccion con 2 intentos de Fabián Hormazábal. Estaba difícil.

Luego, los cambios de Gustavo Álvarez y el relajo de Mauricio Pellegrino permitieron la arremetida para el descuente de Lucas Di Yorio (62').

Lanús intentó algunos contraataques pero aceptó que el equipo local lo cercara. En los partidos 'coperos' es peligroso, cualquier rebote en el áre propia puede terminar en penal. Y no fue la excepción que confirmara la regla....

En la última jugada, un cabezazo de Matías Zaldivia pegó en una mano de un defensor rival. El árbitro Anderson Daronco sancionó penal y Charles Aránguiz igualó (90'+5').

El estadio 'Granate' se denomina 'La Fortaleza'. Ahí es donde Lanús intentará definir.

Embed El PENAL que cobró ANDERSON DARONCO para UNIVERSIDAD DE CHILE ante Lanús al MINUTO 95'.Todo LANÚS reclamaba FALTA PREVIA.No hubo llamada del VAR RODOLPHO TOSKI¿Qué piensan? pic.twitter.com/ehPdxisnmG — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 24, 2025

Embed [DEPORTES] Esta fue la mano que cobró el brasileño Anderson Daronco para sancionar el agónico penal a favor de Universidad de Chile. pic.twitter.com/kBlGu2Wo48 https://t.co/aZvVcNJGw9 — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 24, 2025

Embed "Universidad de Chile"Porque empató por 2-2 ante Lanús en la ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana. Casi la pechearon de local y terminaron empatando de orto en el final los chilenos hijos de re mil putas.pic.twitter.com/USTNAdlNgR https://t.co/raZsq8Hxf1 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 24, 2025