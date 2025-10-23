urgente24
en vivo UN RESULTADO IMPORTANTE

Universidad de Chile 2 - Lanús 2: El Granate definirá en la Fortaleza

Buen triunfo de Lanús en Santiago de Chile en un estadio sin público.

Buen triunfo de Lanús en Santiago de Chile en un estadio sin público.

Buen triunfo de Lanús en Santiago de Chile en un estadio sin público.

Buen triunfo de Lanús en Santiago de Chile en un estadio sin público.

Vibrante partido en Santiago de Chile entre Universidad y Lanús, sin público. Buen empate del 'Granate, que definirá en 'la Fortaleza'.

23 de octubre de 2025 - 20:44

EN VIVO

En la previa del juego (porque es un juego), se registraron graves incidentes tanto en el hotel de concentración del club argentino como en la llegada de las delegaciones al estadio de Ñuñoa (Santiago de Chile). Insoportables los simpatizantes de Universidad de Chile. No pueden seguir impune tanta belicosidad que estropea todo espectáculo. Ni siquiera pudieron impedir el triunfo de Lanús.

Durante el arribo del equipo que entrena Mauricio Pellegrino, fanáticos de la U, atacaron el ómnibus. Un piedrazo que cayó cerca de Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Entonces se realizó una reunión de caracter urgente entre los organismos encargados, para diagramar un operativo de evacuación especial para garantizar la seguridad del visitante.

Embed

De todos modos, los simpatizantes de Lanús, igual armaron su propio show para alentar a su equipo:

Embed
Embed

Live Blog Post

2 a 2 pero Lanús iba ganando 0-2...

La heroica remontada de la Universidad de Chile sólo fue posible porque se lo permitió Lanús, el visitante, que iba ganando 0 a 2 pero no supo / no pudo 'enfriar' el juego y dejar que los minutos corran o bien apostar por marcar otro gol de contragolpe.

Lanús permitió que la U se recompusiera y le empatara el juego.

Resistir en campo de juego visitante es un concepto que sólo un entrenador puede instalar entre sus dirigidos.

La revancha se disputará el jueves 30/10 en el estadio del Club Atlético Lanús, en el municipio Lanús (Provincia de Buenos Aires), y el ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

Live Blog Post

Pero la U se recompuso, encerrando a Lanús

Tras un primer tiempo para el olvido, el conjunto azul logró un empate en la semifinal de ida y estiró el dramatismo para la revancha en Lanús, provincia de Buenos Aires.

El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33', con un tiro libre lejano del lateral Matías Sepúlveda, que salió a media altura por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo desviar.

8 minutos después, el propio Sepúlveda desequilibró por derecha, salió para la pierna izquierda y buscó un remate al segundo palo, que se fue cerca de un ángulo.

La U intentó una reaccion con 2 intentos de Fabián Hormazábal. Estaba difícil.

Luego, los cambios de Gustavo Álvarez y el relajo de Mauricio Pellegrino permitieron la arremetida para el descuente de Lucas Di Yorio (62').

Lanús intentó algunos contraataques pero aceptó que el equipo local lo cercara. En los partidos 'coperos' es peligroso, cualquier rebote en el áre propia puede terminar en penal. Y no fue la excepción que confirmara la regla....

En la última jugada, un cabezazo de Matías Zaldivia pegó en una mano de un defensor rival. El árbitro Anderson Daronco sancionó penal y Charles Aránguiz igualó (90'+5').

El estadio 'Granate' se denomina 'La Fortaleza'. Ahí es donde Lanús intentará definir.

Embed
Embed

Embed
Embed - ¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD DE CHILE! | #SudamericanaEnDSPORTS
Live Blog Post

Desastre azul en Ñuñoa: Pesadilla en la zaga azul

La U pagó caro sus errores y recibió 2 goles de Lanús en 3 minutos.

El conjunto azul manejó el balón, pero no tuvo profundidad y la apertura de la cuenta vino luego de un grosero error de Franco Calderón y un 'globito' de Rodrigo Castillo que pilló muy adelantado al arquero Gabriel Castellón (25'). Instantes después y tras un desborde de Eduardo Salvio por la derecha, el '19' repitió para los 'granates'.

El atacante Rodrigo Castillo marcó por duplicado para darle la ventaja al conjunto argentino, a los 25' y 29' del 1er. tiempo, mientras que el delantero Lucas Di Yorio descontó en 60' y el volante Charles Aránguiz igualó en el 8vo. minuto de descuento.

El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33', con un tiro libre lejano del lateral Matías Sepúlveda, que salió a media altura por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo desviar.

8 minutos después, el propio Sepúlveda desequilibró por derecha, salió para la pierna izquierda y buscó un remate al segundo palo, que se fue cerca de un ángulo.

Embed
Embed

----------------------

+ Info en Golazo24

Embed

Temas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES