River afuera: explotaron los hinchas millonarios, gastadas de Boca y Palmeiras

La canción, popular en otros tiempos oscuros de River pero que “revivió” últimamente con los resultados adversos, se escuchó prácticamente al unísono mientras los jugadores y todo el staff se dirigirían -cabizbajos- rumbo al vestuario. Según indicó Revista1986, la chispa que hizo estallar de bronca a los simpatizantes fue que el plantel no se acercó a la tribuna a saludar.

“A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esta camiseta, pongan más huevo, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos los Millo, no le fallés a toda tu gente”.

Las burlas de Palmeiras a River

Sin embargo, el conjunto paulista posteó una foto en su cuenta oficial de X burlándose de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Se trata de una imagen que va acompañada de un texto que dice: “Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia”. La misma hace referencia a las tres veces que el conjunto paulista dejó afuera a los de Núñez en el torneo internacional.

La más reciente ocurrió en las semifinales de 2020, en un contexto atípico atendido a la pandemia de COVID-19, por lo cual los partidos se jugaron sin público. River hizo de local en la cancha de Independiente y perdió 3-0 ante Palmeiras con tantos de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña. En la vuelta, los de Gallardo ganaron 2-0 con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré y se quedaron a las puertas de una épica remontada. Al final, el Verdao se consagró campeón de aquella edición.

La primera fue en 1999 que fue también la primera vez que se enfrentaron ambos equipos. En la misma instancia, el elenco de Ramón Díaz triunfó 1-0 en Buenos Aires pero se fue goleado 3-0 en la vuelta por los de Luiz Felipe Scolari. Los paulistas le ganaron en la final a Barcelona de Ecuador y obtuvo su primera Libertadores.

Si bien se enfrentaron en las ediciones de 1999 y 2001 de la extinta Copa Mercosur, pasaron más de 20 años entre el primer y segundo cruce por Copa Libertadores. Curiosamente, los datos marcan que cada vez que Palmeiras eliminó a River en el certamen continental, posteriormente lo ganó.

El DT de Palmeiras lanzó un fuerte mensaje contra los hinchas tras la clasificación

Una vez consumada la eliminación de River que clasificó al Palmeiras a una nueva semifinal, el entrenador portugués Abel Ferreira aprovechó la conferencia de prensa para enviar un mensaje cargado de reproches hacia los propios hinchas del Verdao.

A pesar de haber logrado una gesta histórica -alcanzó su quinta semifinal en seis temporadas al mando del equipo-, el director técnico no olvidó los duros insultos que recibió hace poco más de un mes, cuando los torcedores pedían su salida tras la eliminación en la Copa do Brasil.

El técnico fue contundente en su descargo: “Brasil es un país especial, pero no puede ser todo 8 o 80. Saben muy bien lo que me dijeron a mí y a mis jugadores, y eso no se olvida. Está marcado en mi corazón, me sangra por dentro”. Con esas palabras, dejó en claro que el malestar aún está latente pese al presente exitoso que atraviesa con el club paulista.

Abel Ferreira no se olvidó de los insultos de la hinchada de Palmeiras de hace 1 mes

En su reflexión, Ferreira también cuestionó la cultura futbolística del país, donde -según él- lo único que importa es ganar. Como ejemplo, lamentó la salida de Renato Gaúcho de Fluminense, tras una destacada participación en el Mundial de Clubes. “Me cuesta entenderlo, pero hay cuestiones culturales que no cambiarán jamás aquí”, agregó.

Sobre lo estrictamente deportivo, el entrenador analizó la victoria frente al Millonario y reveló que el descanso en el entretiempo fue clave para revertir el partido. “Hablé con mis jugadores sobre mantener la calma y ajustar algunos detalles tácticos en las bandas. Fuimos mucho más agresivos con y sin la pelota en la segunda mitad”, explicó. Además, elogió al conjunto de Gallardo al reconocer que fue un rival de enorme jerarquía.

Consciente de la reconstrucción que está llevando adelante tras el golpe en la Copa do Brasil, Ferreira destacó la respuesta del plantel a los cambios que él mismo promovió: “No es fácil modificar 16 jugadores y que todos respondan. Pero seguimos compitiendo en cada torneo y eso habla del carácter de este grupo”.

El DT cerró con un mensaje de orgullo hacia su plantel: “Esto no es solo ganar partidos, también es construir un liderazgo humano. Eso me enorgullece tanto como los títulos”.

La Bombonerita estalló tras la eliminación de River en la Copa Libertadores

Mientras que el equipo de básquet de Boca hacía su presentación en la Liga Nacional como local ante el ascendido Racing de Chivilcoy, los simpatizantes siguieron el partido entre River y Palmeiras. En la Bombonerita se festejó la victoria del Xeneize por 82-67, pero también se vivió de una manera muy especial eliminación del Millonario en la Copa Libertadores.

Los dos encuentros comenzaron a la misma hora (21.30), por lo que el desarrollo de ambos fue casi a la par. Con la atención dividida, los hinchas alentaron a su equipo de básquetbol en el inicio de un nuevo sueño y a su vez siguieron de cerca lo que sucedía en San Pablo con la presentación del Millonario.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo se adelantó en el marcador con un gol de Maximiliano Salas y el Verdao lo empató con un tanto de Vitor Roque. Sin embargo, la Bombonerita explotó cuando Palmeiras marcó el segundo -José López de penal- y prácticamente liquidó la serie.

En ese momento, los hinchas de Boca comenzaron a cantar contra River. La victoria frente a Racing de Chivilcoy ya estaba consumada y además tenían la posibilidad de celebrar la eliminación de su eterno rival de la Copa Libertadores con el 3-1 final que también convirtió el ex-Lanús.

River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

River perdió en la noche de este último miércoles 24/09 como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.

Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.

Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.

