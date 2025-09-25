Qué chances existen de que Marcelo Gallardo se vaya de River

El llanto injustificado de River contra Andrés Matonte

De todos modos, y pese a que el árbitro Matonte no tuvo una correcta noche ni mucho menos, no hubo fallos escandalosos de ningún lado. La jugada más polémica fue una mano de Giuliano Galoppo en el área que protegía Franco Armani, promediando la media hora de partido. El juez debió, por lo menos, acercarse al monitor de VAR y revisar la acción.

Aún así, desde el Mundo River buscan llevar agua para su molino e instalar que el cuadro de Núñez fue perjudicado por el arbitraje.

image Llanto injustificado de Marcelo Gallardo.

La queja tiene que ver con una mano mal sancionada de Facundo Colidio mientras ejercía la marca sobre Facundo Torres. Lo que ocurre es que, de ese tiro libre, ejecutado a miles de kilómetros de distancia, vino el penal de Marcos Acuña sobre el propio Torres.

El reclamo no tiene razón de ser porque, si bien no hubo infracción alguna de Colidio porque el balón rebotó en la panza del futbolista, el Millonario se fue totalmente del partido durante esos segundos y el Palmeiras aprovechó para bajarle el martillo a la serie.

NO FUE MANO DE COLIDIO EN LA JUGADA PREVIA AL PENAL DE PALMEIRAS. pic.twitter.com/FuKsO8U7Ns — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2025

La continuidad de Marcelo Gallardo en River

El interrogante que recorrió los graphs en los medios de comunicación y en algunas titulares de ciertos medios deportivos en la internet giró en torno al futuro de Marcelo Daniel Gallardo al frente de River Plate.

El Muñeco tiene contrato hasta diciembre de 2025, fecha que coincide con las elecciones en Núñez y que, muy probablemente, tendrán una victoria oficialista por parte de Stefano Di Carlo, que reúne bastante consenso para continuar el legado de Jorge Brito.

"Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer", remarcó Di Carlo, que ocupa el rol de Secretario General en la actualidad.

En esta tesitura, es difícil imaginar que la dirigencia del Millonario despida a Gallardo, por lo que todo dependerá de la decisión y de la fuerza que tenga el Muñeco para continuar al frente del primer equipo.