Adiós al sueño copero. River perdió ambos partidos con el Palmeiras y quedó out de la Copa Libertadores. Más allá de que el Millonario jugará los play-offs del Torneo Clausura y deberá enfrentar a Racing en 4tos. de final de Copa Argentina el próximo jueves 2 de octubre, la obsesión de Marcelo Gallardo y los suyos era la contienda internacional.
ENIGMA
Qué chances existen de que Marcelo Gallardo se vaya de River
River perdió categóricamente contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores y quedó eliminado. ¿Se va Marcelo Gallardo?
Fue bueno mientras duró para los de Núñez. Desde Golazo24 se advirtió -en reiteradas ocasiones- que, jugando así, River Plate no iba a ningún lado. La estadística marca que tan solo cuatro equipos pudieron vencerlo en todo 2025: Estudiantes de La Plata (que enfrentará esta noche a Flamengo en busca del pase a semis), Atlético Tucumán y, por supuesto, el Verdão.
No obstante, el conjunto que viste de blanco y rojo no juega bien al fútbol, por lo que era de esperarse que, en la primera de cambio ante un rival de renombre, flaqueara. Dicho y hecho. "Cuando se baja el nivel de tensión, se paga caro", dijo Gallardo tras la derrota.
El entrenador no ocultó su malestar: "Bronca, porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Creo yo que jugamos un buen partido en la primera mitad. Después nos empatan pero así y todo estábamos en partido".
El llanto injustificado de River contra Andrés Matonte
De todos modos, y pese a que el árbitro Matonte no tuvo una correcta noche ni mucho menos, no hubo fallos escandalosos de ningún lado. La jugada más polémica fue una mano de Giuliano Galoppo en el área que protegía Franco Armani, promediando la media hora de partido. El juez debió, por lo menos, acercarse al monitor de VAR y revisar la acción.
Aún así, desde el Mundo River buscan llevar agua para su molino e instalar que el cuadro de Núñez fue perjudicado por el arbitraje.
La queja tiene que ver con una mano mal sancionada de Facundo Colidio mientras ejercía la marca sobre Facundo Torres. Lo que ocurre es que, de ese tiro libre, ejecutado a miles de kilómetros de distancia, vino el penal de Marcos Acuña sobre el propio Torres.
El reclamo no tiene razón de ser porque, si bien no hubo infracción alguna de Colidio porque el balón rebotó en la panza del futbolista, el Millonario se fue totalmente del partido durante esos segundos y el Palmeiras aprovechó para bajarle el martillo a la serie.
Se recomienda profundizar en la lectura en 'La "otra cultura" de River: patalear, llorar y desviar el foco en la derrota'.
La continuidad de Marcelo Gallardo en River
El interrogante que recorrió los graphs en los medios de comunicación y en algunas titulares de ciertos medios deportivos en la internet giró en torno al futuro de Marcelo Daniel Gallardo al frente de River Plate.
El Muñeco tiene contrato hasta diciembre de 2025, fecha que coincide con las elecciones en Núñez y que, muy probablemente, tendrán una victoria oficialista por parte de Stefano Di Carlo, que reúne bastante consenso para continuar el legado de Jorge Brito.
"Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer", remarcó Di Carlo, que ocupa el rol de Secretario General en la actualidad.
En esta tesitura, es difícil imaginar que la dirigencia del Millonario despida a Gallardo, por lo que todo dependerá de la decisión y de la fuerza que tenga el Muñeco para continuar al frente del primer equipo.