Con la calma cambiaria que Javier Milei logró a base de promesas de Trump, el libertario vuelve de USA para las recorridas de campaña con la presión extra de ganar en octubre para que el Tesoro norteamericano active los salvatajes. El 6/10 presentará un libro con show en el Movistar Arena pero reaparece la sombra del Andisgate.
NUEVO LIBRO
Javier Milei quiere seguir la fiesta: De USA al show en el Movistar Arena financiado por Kovalivker
Javier Milei quiere capitalizar las promesas de apoyo de USA y el alivio en los mercados. Prepara un show musical para el 6/10 ¿financiado por Kovalivker?
Javier Milei, de la fiesta a la campaña
En la tarde noche de USA Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025, con el que cierra días repletos de elogios llegados de la gestión Trump, a quien fue a pedirle ayuda para llegar a las elecciones de octubre tras días agitados en los mercados y sangría de reservas.
"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó Milei durante su discurso en la gala, donde no faltaron fotos que Presidencia se encargó de distribuir profusamente a los medios.
Mañana (26/9) Milei vuelve a la Argentina donde deberá ponerle el cuerpo a la campaña electoral. Scott Bessent, del Tesoro de USA, le dejó claro que la ayuda y las inversiones prometidas llegarán si gana en octubre, sino será un duro camino hasta la finalización de su mandato.
Al regresar de Estados Unidos el presidente tendrá justo un mes para recorrer la mitad de Argentina en busca de mejorar su participación en el parlamento. Todavía no hay un cronograma definido pero se asegura que se aplicará un esquema de dos distritos con elecciones de senadores nacionales por semana desde su regreso.
Por el momento, la campaña no incluiría la principal concentración humana: provincia de Buenos Aires, con el 38% del padrón argentino. Allí, LLA perdió por 14 puntos el 7 de septiembre en comicios locales y regionales.
Show y Andisgate
Javier Milei protagonizará un nuevo show musical el lunes 6 de octubre para la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro” en el Movistar Arena.
La performance de Milei incluiría que cante canciones con letras con mensajes económicos y políticos.
Aprovechará el impulso que le dio el alivio en los mercados y el respaldo del gobierno de Trump.
Será similar al acto del 22 de mayo de 2024 en el Luna Park cuando lanzó el libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.
Milei mismo, a través de su cuenta de X, anunció el show que las entradas al evento serán gratuitas y con ingreso libre.
El libro cuenta “las bases y fundamentos” de la gestión de Milei como presidente y el supuesto milagro económico.
El periodista Pablo Duggan en C5N aseguró que el alquiler del estadio para el evento supera los 100.000 dólares, monto que fue cubierto por Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina. Pero aclaró que este apoyo económico se acordó antes de que se difundieran los audios de Diego Spagnuolo, que denunciaron un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se mencionó a la droguería Suizo Argentina, a Karina Milei y a la familia Menem.
Según el portal Border, el empresario también es autor de al menos 5 libros publicados por Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, quien además organizó “La Derecha Fest” en Buenos Aires.
Esta editorial agrupa a varios escritores ligados al oficialismo, entre ellos Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós.
Milei cambió de editorial luego de que Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos del presidente.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Escándalo: Precoz final de las retenciones y no ganaron los productores
Tato Bores y las retenciones; Trump dilapidador; Bullrich en campaña; los bots de Tinelli
Padre de Brenda Del Castillo denunció a "gente con permitidos por el financiamiento político"
Tinelli: "¿"Estamos de paso" es para calentar motores?: sumó más de 75.000 seguidores en vivo