Javier Milei quiere seguir la fiesta: De USA al show en el Movistar Arena financiado por Kovalivker

Al regresar de Estados Unidos el presidente tendrá justo un mes para recorrer la mitad de Argentina en busca de mejorar su participación en el parlamento. Todavía no hay un cronograma definido pero se asegura que se aplicará un esquema de dos distritos con elecciones de senadores nacionales por semana desde su regreso.

Por el momento, la campaña no incluiría la principal concentración humana: provincia de Buenos Aires, con el 38% del padrón argentino. Allí, LLA perdió por 14 puntos el 7 de septiembre en comicios locales y regionales.

Show y Andisgate

Javier Milei protagonizará un nuevo show musical el lunes 6 de octubre para la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro” en el Movistar Arena.

La performance de Milei incluiría que cante canciones con letras con mensajes económicos y políticos.

Aprovechará el impulso que le dio el alivio en los mercados y el respaldo del gobierno de Trump.

Será similar al acto del 22 de mayo de 2024 en el Luna Park cuando lanzó el libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

Milei mismo, a través de su cuenta de X, anunció el show que las entradas al evento serán gratuitas y con ingreso libre.

El libro cuenta “las bases y fundamentos” de la gestión de Milei como presidente y el supuesto milagro económico.

El periodista Pablo Duggan en C5N aseguró que el alquiler del estadio para el evento supera los 100.000 dólares, monto que fue cubierto por Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina. Pero aclaró que este apoyo económico se acordó antes de que se difundieran los audios de Diego Spagnuolo, que denunciaron un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se mencionó a la droguería Suizo Argentina, a Karina Milei y a la familia Menem.

Según el portal Border, el empresario también es autor de al menos 5 libros publicados por Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, quien además organizó “La Derecha Fest” en Buenos Aires.

Esta editorial agrupa a varios escritores ligados al oficialismo, entre ellos Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós.

Milei cambió de editorial luego de que Planeta debiera retirar ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos del presidente.

