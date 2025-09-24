“Yo me la paso viajando, soy vendedor ambulante. Tenía poco contacto con mi hija porque yo trabajo todo el día. Lleno la heladera y me vuelvo a los trenes a seguir con lo mío” expresó el padre de Brenda Del Castillo, 20 años, ultimada en la localidad de Florencio Varela.
TRIPLE CRIMEN DE VARELA
Padre de Brenda Del Castillo denunció a "gente con permitidos por el financiamiento político"
Lionel Del Castillo es el padre de Brenda, una de las 3 jóvenes ultimadas en Florencio Varela. El ministro bonaerense Javier Alonso habló de venganza de narcos.
"Es un momento de mierda, es un momento muy malo. Hubo maldad, zaña, vía libre, carta blanca. Para hacer y deshacer".
El ùltimo contacto con su hija
"Yo no sabía que iba a salir el viernes. Tuve la última comunicación el miércoles pasado y le pude preguntar si me podía traer al nene, así comíamos algo y podía ver a mi nieto de un año. Hay que remarla y salir a trabajar por ellos".
"Yo el miércoles le mandé un mensaje y me dijo: ‘Mañana voy, papi’, y le creí. El mismo viernes que pasó todo esto la llamé seis veces: cuatro veces me rechazó y las últimas no respondió, a las 18:30 de la tarde".
Con respecto a su relación con la familia de Lara, la menor de 15 años, explicó:
“No conocía a Lara, aunque sí a su madre, quien vivía a pocos metros de casa”.
Javier Alonso: "los crímenes se transmitieron por Instagram"
El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró en TN que "las torturas y mutilaciones previas a la muerte de las jóvenes en Florencio Varela fueron seguidas por 45 personas a través de una transmisión por redes sociales".
"Lo hicieron para producir disciplina en el ambiente del crimen. Para que todos sepan lo que pasa si alguien roba droga".