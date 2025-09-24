Padre de Brenda Del Castillo denunció a "gente con permitidos por el financiamiento político"

"Yo el miércoles le mandé un mensaje y me dijo: ‘Mañana voy, papi’, y le creí. El mismo viernes que pasó todo esto la llamé seis veces: cuatro veces me rechazó y las últimas no respondió, a las 18:30 de la tarde".

No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta. Son impresentables. No quiero hablar con la policía, ni con el fiscal, no me sirve de nada. Mi hija está muerta. Son impresentables.

Con respecto a su relación con la familia de Lara, la menor de 15 años, explicó:

“No conocía a Lara, aunque sí a su madre, quien vivía a pocos metros de casa”.

javier-alonso.jpg Javier Alonso, ministro de seguridad de Buenos Aires

Javier Alonso: "los crímenes se transmitieron por Instagram"

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró en TN que "las torturas y mutilaciones previas a la muerte de las jóvenes en Florencio Varela fueron seguidas por 45 personas a través de una transmisión por redes sociales".

"Lo hicieron para producir disciplina en el ambiente del crimen. Para que todos sepan lo que pasa si alguien roba droga".