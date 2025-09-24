Trump parte TikTok en dos: nace la versión "made in USA"

Detalles de la partición de Tiktok

La nueva entidad estadounidense de TikTok será una empresa conjunta en la que ByteDance poseerá menos del 20% de participación. La mayoría de las acciones y el control de la junta directiva quedarán en manos estadounidenses.

Sin embargo, la versión estadounidense de la aplicación continuará con acceso al motor de recomendaciones de ByteDance, tecnología clave que define qué contenido ve cada usuario, aunque aún no se conocen detalles técnicos al respecto. En principio, se espera que Oracle alquile el algoritmo a ByteDance mientras prepara uno propio, ya que las empresas chinas no pueden transferir el algoritmo, que es considerada propiedad intelectual crítica.

Este es un punto clave, porque el algoritmo define el contenido ofrecido a cada usuario.

La división de TikTok está sujeta a las negociaciones que mantienen Donald Trump y Xi Jinping. Mientras que Trump afirmó el viernes pasado, 19/09, que el asunto está resuelto, Jinping dijo que esta partición está sujeta a otras concesiones, según publicó CNN. Se espera que ambos mandatarios mantengan más reuniones telefónicas sobre el tema.

TikTok cuenta con un promedio diario de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, colocándose como la cuarta red social más popular detrás de YouTube, Facebook e Instagram. Si bien experimentó un rápido crecimiento hasta 2023, su base de usuarios se estabilizó en los últimos meses.

Más noticias en Urgente24

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Ciudad Evita: Confirmaron que los 3 cuerpos hallados son de las jóvenes desaparecidas

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo