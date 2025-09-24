El presidente Donald Trump firmará este jueves 25/09 una nueva orden ejecutiva que marca un paso decisivo hacia la división de la popular aplicación de videos TikTok, separando su operación en versiones estadounidense e internacional. Esta medida busca dar cumplimiento a una ley de 2024 que exigía la venta de TikTok por parte de ByteDance, antes de enero pasado.
Trump parte TikTok en dos: nace la versión "made in USA"
Donald Trump firmará una orden clave para dividir TikTok y asegurar control estadounidense. ByteDance conservará menos del 20% de la nueva empresa.
La orden ejecutiva establecerá una base legal para avalar el acuerdo que se encuentra en proceso, asegurando que “satisface las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y constituye una desinversión calificada”, según explicó un alto funcionario de la Casa Blanca en rueda de prensa y publicó Barron’s.
Aunque aún no hay confirmación sobre la firma definitiva del acuerdo, la Casa Blanca anticipó que pronto se concretará un marco legal entre ByteDance y los inversores estadounidenses, entre los que se destacan Oracle y la firma de capital privado Silverlake.
Oracle, además, continuará brindando los servicios en la nube para TikTok en Estados Unidos.
Detalles de la partición de Tiktok
La nueva entidad estadounidense de TikTok será una empresa conjunta en la que ByteDance poseerá menos del 20% de participación. La mayoría de las acciones y el control de la junta directiva quedarán en manos estadounidenses.
Sin embargo, la versión estadounidense de la aplicación continuará con acceso al motor de recomendaciones de ByteDance, tecnología clave que define qué contenido ve cada usuario, aunque aún no se conocen detalles técnicos al respecto. En principio, se espera que Oracle alquile el algoritmo a ByteDance mientras prepara uno propio, ya que las empresas chinas no pueden transferir el algoritmo, que es considerada propiedad intelectual crítica.
Este es un punto clave, porque el algoritmo define el contenido ofrecido a cada usuario.
La división de TikTok está sujeta a las negociaciones que mantienen Donald Trump y Xi Jinping. Mientras que Trump afirmó el viernes pasado, 19/09, que el asunto está resuelto, Jinping dijo que esta partición está sujeta a otras concesiones, según publicó CNN. Se espera que ambos mandatarios mantengan más reuniones telefónicas sobre el tema.
TikTok cuenta con un promedio diario de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, colocándose como la cuarta red social más popular detrás de YouTube, Facebook e Instagram. Si bien experimentó un rápido crecimiento hasta 2023, su base de usuarios se estabilizó en los últimos meses.
