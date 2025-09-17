China le baja el pulgar a chips de Nvidia y se desploman las acciones

image El chip H20, de Nvidia, ya había sufrido restricciones.

La decisión de la CAC llega tras una evaluación en la que los reguladores concluyeron que los chips de fabricación nacional —de empresas como Huawei, Cambricon y las propias divisiones de semiconductores de Alibaba y Baidu— habían alcanzado un nivel de rendimiento comparable al de los modelos de Nvidia aún disponibles en China. Esto refuerza la narrativa de autosuficiencia tecnológica que Beijing ha promovido con intensidad en los últimos años.

“El mensaje ahora es alto y claro”, dijo un ejecutivo de una de las compañías tecnológicas afectadas. Y detalló:

Antes, se esperaba un nuevo suministro de Nvidia si la situación geopolítica mejoraba. Ahora todos están manos a la obra para construir el sistema nacional. Antes, se esperaba un nuevo suministro de Nvidia si la situación geopolítica mejoraba. Ahora todos están manos a la obra para construir el sistema nacional.

Por su parte, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, expresó su preocupación desde Londres, donde asistía a eventos relacionados con la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido. “Solo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo desea”, afirmó Huang. Y se lamentó:

Estoy decepcionado con lo que veo. Pero entiendo que hay una agenda más amplia entre China y Estados Unidos. Tenemos paciencia al respecto. Estoy decepcionado con lo que veo. Pero entiendo que hay una agenda más amplia entre China y Estados Unidos. Tenemos paciencia al respecto.

image Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Qué quiere China

La estrategia de China no solo apunta a limitar la presencia de Nvidia, sino también a aumentar su capacidad productiva interna. Según reportes previos del Financial Times, los fabricantes de chips del país buscan triplicar la producción de procesadores de IA en el próximo año, con la intención de satisfacer completamente la demanda interna sin necesidad de importar productos estadounidenses.

La RTX Pro 6000D, presentada en julio durante la visita de Huang a Beijing, representaba la última esperanza de Nvidia para mantener una presencia significativa en el mercado chino. Ahora, con su prohibición, el futuro de la compañía en China queda aún más en entredicho.

