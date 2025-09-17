urgente24
China le baja el pulgar a chips de Nvidia y se desploman las acciones

Beijing prohíbe a sus grandes tecnológicas comprar chips de IA de Nvidia y acelera su plan para depender solo de semiconductores nacionales.

17 de septiembre de 2025 - 18:19
China le baja el pulgar a chips de Nvidia y caen las acciones.

En un nuevo movimiento para fortalecer su industria tecnológica y reducir su dependencia de empresas estadounidenses, el regulador de Internet de China prohibió a las principales compañías tecnológicas del país adquirir chips de inteligencia artificial (IA) de Nvidia. La medida, liderada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), afecta directamente a gigantes como ByteDance, Alibaba y Baidu.

Estas empresas, ques ya habían iniciado pruebas con el chip RTX Pro 6000D, desarrollado específicamente para el mercado chino.

Según Financial Times, fuentes declararon que estas empresas recibieron esta semana la orden de finalizar todas las pruebas y pedidos del chip, lo que provocó la suspensión inmediata del trabajo con los proveedores de servidores de Nvidia.

La noticia impactó también en los mercados: las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 3% el miércoles 17/09.

No es la primera restricción sobre Nvidia

Esta nueva prohibición supera las restricciones anteriores impuestas al chip H20, otro modelo diseñado por Nvidia para evitar los controles de exportación impuestos por Estados Unidos durante la administración Biden. En ese entonces, Washington buscaba frenar el avance de China en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial y los semiconductores.

image
El chip H20, de Nvidia, ya había sufrido restricciones.

La decisión de la CAC llega tras una evaluación en la que los reguladores concluyeron que los chips de fabricación nacional —de empresas como Huawei, Cambricon y las propias divisiones de semiconductores de Alibaba y Baidu— habían alcanzado un nivel de rendimiento comparable al de los modelos de Nvidia aún disponibles en China. Esto refuerza la narrativa de autosuficiencia tecnológica que Beijing ha promovido con intensidad en los últimos años.

“El mensaje ahora es alto y claro”, dijo un ejecutivo de una de las compañías tecnológicas afectadas. Y detalló:

Antes, se esperaba un nuevo suministro de Nvidia si la situación geopolítica mejoraba. Ahora todos están manos a la obra para construir el sistema nacional. Antes, se esperaba un nuevo suministro de Nvidia si la situación geopolítica mejoraba. Ahora todos están manos a la obra para construir el sistema nacional.

Por su parte, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, expresó su preocupación desde Londres, donde asistía a eventos relacionados con la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido. “Solo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo desea”, afirmó Huang. Y se lamentó:

Estoy decepcionado con lo que veo. Pero entiendo que hay una agenda más amplia entre China y Estados Unidos. Tenemos paciencia al respecto. Estoy decepcionado con lo que veo. Pero entiendo que hay una agenda más amplia entre China y Estados Unidos. Tenemos paciencia al respecto.

image
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Qué quiere China

La estrategia de China no solo apunta a limitar la presencia de Nvidia, sino también a aumentar su capacidad productiva interna. Según reportes previos del Financial Times, los fabricantes de chips del país buscan triplicar la producción de procesadores de IA en el próximo año, con la intención de satisfacer completamente la demanda interna sin necesidad de importar productos estadounidenses.

La RTX Pro 6000D, presentada en julio durante la visita de Huang a Beijing, representaba la última esperanza de Nvidia para mantener una presencia significativa en el mercado chino. Ahora, con su prohibición, el futuro de la compañía en China queda aún más en entredicho.

