Racing venció a Vélez en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín no pudo retener un buen resultado a pesar de haber jugado, en líneas generales, mejor que su rival. Maravilla Martínez marcó el gol de la Academia.
Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje
En Liniers, Vélez cayó ante Racing por el duelo de ida de los cuartos de final. La roja de Magallán fue determinante en un cotejo en donde el Fortín fue más consistente. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
20:59
Final del partido: Racing venció a Vélez por 1 a 0
-
20:51
El Fortín va con las últimas energías y la Academia busca poner paños fríos
-
20:44
[VAR] ROJA ANULADA A NARDONI: El árbitro determinó que el contacto entre Nardoni y Bouzat no era para tarjeta
-
20:43
TARJETA ROJA EN RACING: Nardoni ve la roja directa por una pierna alta contra Bouzat
-
20:35
El Fortín no afloja y va por el empate con uno menos; del otro lado, la Academia tiene campo abierto para marcar el segundo
-
20:25
[VAR] GOL ANULADO - VIDEO: En el centro desde el córner, la curva de de la pelota hizo que saliera de la cancha en el trayecto hacia el área
-
20:24
¡GOL DE VÉLEZ! Quiros captura una pelota perdida en el área y pone el 1-1
-
20:15
¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez marca el 1-0
-
20:07
Comienza el 2T
-
19:50
Final del 1T
-
19:43
TARJETA ROJA EN VÉLEZ: Lisandro Magallán ve la segunda amarilla y se va expulsado
-
19:41
La velocidad y la fricción se apoderan de un partido a puro vértigo
-
19:28
El Fortín no detecta los espacios a espaldas de los mediocampistas de la Academia: allí puede hacerle daño
-
19:18
Una muralla [VIDEO]: Cambeses se puso firme como una roca y le tapó un dificilísimo mano a mano a Santos
-
19:09
El 2 vs. el 9: el duelo a puro manotazo y rigor físico que se libra en el fondo de Vélez y la delantera de Racing
-
19:06
El local adopta una postura más protagonista, mientras que el visitante repliega y espera
-
19:00
Comienza el partido
-
18:51
TV: Dónde ver Vélez vs. Racing por Copa Libertadores
-
18:41
Bombazo en Racing: Costas pone un defensor clave como delantero
-
18:39
Durísima baja de último momento en Vélez: afuera su goleador y referente
-
18:30
Guillermo Barros Schelotto y el baluarte de Racing que le preocupa: "Tenemos que estar alerta"
-
18:27
A Costas no le tiembla el pulso: sacó a su capitán por bajo rendimiento
-
18:20
Equipos confirmados en Vélez y Racing
Racing volvió a sacar su chapa copera. No jugó un gran partido, pero fue efectivo y se impuso con madurez y templanza. La Academia se impuso ante un rival con muchos chicos que están menos acostumbrados a este tipo de escenarios.
Así y todo, fue uno de los jugadores más experimentados de Vélez el que cayó en la trampa: Lisandro Magallán entró en el juego de choque y topetazos con un molesto Maravilla Martínez y, a la media hora de partido, el árbitro le terminó mostrando a ambos jugadores una amarilla para calmar los ánimos. Sería el principio del fin.
10 minutos después, antes de finalizar el primer tiempo, Magallán vio la segunda amarilla por una dura entrada y se marchó expulsado. Fue un antes y un después. Vélez había jugado mejor, había ganado los duelos individuales, había tenido más volumen de juego, logró mayores acercamientos al arco rival.
Enfrente, Gustavo Costas había optado por plantar un equipo más precavido y conservador. Martirena, defensor/carrilero, hizo las veces de volante y de delantero en un 4-4-2 (en vez del 3-5-2 habitual). "Teníamos a Machuca del otro lado", argumentó Costas.
Los únicos dos jugadores ofensivos por naturaleza eran Adrián Martínez y Solari. La Academia esperaba al Fortín y apostaba al contragolpe. Una estrategia que con el tándem Salas-Maravilla funcionaba mejor, pero sin uno de ellos queda demasiado insuficiente.
Por eso, lo mejor que le pudo pasar a Racing fue la expulsión de Magallán y la intención de Vélez: Guillermo Barros Schelotto metió mano en el equipo, pero no dejó de ir a buscar el resultado, probablemente a raíz de su condición como local.
Así que comenzó el segundo tiempo y salió como una tromba. Olió sangre y así salió su instinto más natural: echarse a correr a campo abierto, contraatacar, jugar palo por palo. Así encontró el tanto de su delantero estrella.
"Estos partidos son muy difíciles. Vélez es un gran equipo, nos costó con uno más y todo", dijo Maravilla. Tal como señaló, incluso a pesar del gol, la Academia nunca pudo dominar el partido. El Fortín volcado en ofensiva buscando el empate le abría espacios para contragolpear y pudo haber ampliado el marcador, pero no lo consiguió. No lo hizo porque no fue un buen partido el de Racing.
Vélez llegó el empate a través de Quiros, pero fue anulado por una razón insólita. El árbitro brasileño, Wilton Sampaio, constató en el VAR que en un centro previo, proveniente del córner, la curva de la pelota provocó que saliera por la línea final antes de meterse en el área. Decisión final: no fue gol.
No sería la única intervención del VAR. Sampaio no dudó en mostrarle la roja directa a Nardoni tras una entrada a Bouzat, el mejor del Fortín esta noche. Sin embargo, la tecnología le permitió chequear que, en realidad, Nardoni no había impactado a Bouzat como había creído. Decisión final: no fue roja ni tampoco amarilla.
Vélez mereció más, pero el fútbol a veces se encapricha y no entiende de merecimientos. Ahora tendrá que ir a buscar, la semana que viene en el Cilindro de Avellaneda, revertir la serie.
