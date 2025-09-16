Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje

Racing venció a Vélez en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín no pudo retener un buen resultado a pesar de haber jugado, en líneas generales, mejor que su rival. Maravilla Martínez marcó el gol de la Academia.

Racing volvió a sacar su chapa copera. No jugó un gran partido, pero fue efectivo y se impuso con madurez y templanza. La Academia se impuso ante un rival con muchos chicos que están menos acostumbrados a este tipo de escenarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así y todo, fue uno de los jugadores más experimentados de Vélez el que cayó en la trampa: Lisandro Magallán entró en el juego de choque y topetazos con un molesto Maravilla Martínez y, a la media hora de partido, el árbitro le terminó mostrando a ambos jugadores una amarilla para calmar los ánimos. Sería el principio del fin.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

10 minutos después, antes de finalizar el primer tiempo, Magallán vio la segunda amarilla por una dura entrada y se marchó expulsado. Fue un antes y un después. Vélez había jugado mejor, había ganado los duelos individuales, había tenido más volumen de juego, logró mayores acercamientos al arco rival.

2025_09_250916720-scaled La expulsión de Magallán fue un quiebre FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Enfrente, Gustavo Costas había optado por plantar un equipo más precavido y conservador. Martirena, defensor/carrilero, hizo las veces de volante y de delantero en un 4-4-2 (en vez del 3-5-2 habitual). "Teníamos a Machuca del otro lado", argumentó Costas.

Los únicos dos jugadores ofensivos por naturaleza eran Adrián Martínez y Solari. La Academia esperaba al Fortín y apostaba al contragolpe. Una estrategia que con el tándem Salas-Maravilla funcionaba mejor, pero sin uno de ellos queda demasiado insuficiente.

Por eso, lo mejor que le pudo pasar a Racing fue la expulsión de Magallán y la intención de Vélez: Guillermo Barros Schelotto metió mano en el equipo, pero no dejó de ir a buscar el resultado, probablemente a raíz de su condición como local.

2025_09_2509731-1-scaled Duelo friccionado en Liniers FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Así que comenzó el segundo tiempo y salió como una tromba. Olió sangre y así salió su instinto más natural: echarse a correr a campo abierto, contraatacar, jugar palo por palo. Así encontró el tanto de su delantero estrella.

"Estos partidos son muy difíciles. Vélez es un gran equipo, nos costó con uno más y todo", dijo Maravilla. Tal como señaló, incluso a pesar del gol, la Academia nunca pudo dominar el partido. El Fortín volcado en ofensiva buscando el empate le abría espacios para contragolpear y pudo haber ampliado el marcador, pero no lo consiguió. No lo hizo porque no fue un buen partido el de Racing.

2025_09_250916734 El equipo de Costas mostró su faceta copera FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Vélez llegó el empate a través de Quiros, pero fue anulado por una razón insólita. El árbitro brasileño, Wilton Sampaio, constató en el VAR que en un centro previo, proveniente del córner, la curva de la pelota provocó que saliera por la línea final antes de meterse en el área. Decisión final: no fue gol.

No sería la única intervención del VAR. Sampaio no dudó en mostrarle la roja directa a Nardoni tras una entrada a Bouzat, el mejor del Fortín esta noche. Sin embargo, la tecnología le permitió chequear que, en realidad, Nardoni no había impactado a Bouzat como había creído. Decisión final: no fue roja ni tampoco amarilla.

Vélez mereció más, pero el fútbol a veces se encapricha y no entiende de merecimientos. Ahora tendrá que ir a buscar, la semana que viene en el Cilindro de Avellaneda, revertir la serie.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Racing venció a Vélez por 1 a 0

Live Blog Post El Fortín va con las últimas energías y la Academia busca poner paños fríos

Live Blog Post [VAR] ROJA ANULADA A NARDONI: El árbitro determinó que el contacto entre Nardoni y Bouzat no era para tarjeta

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RACING: Nardoni ve la roja directa por una pierna alta contra Bouzat

Live Blog Post El Fortín no afloja y va por el empate con uno menos; del otro lado, la Academia tiene campo abierto para marcar el segundo

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO - VIDEO: En el centro desde el córner, la curva de de la pelota hizo que saliera de la cancha en el trayecto hacia el área Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968094815590994391&partner=&hide_thread=false ¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4LKksisYDl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! Quiros captura una pelota perdida en el área y pone el 1-1

Live Blog Post ¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez marca el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968091824863470036&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Im3FC0cewI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post TARJETA ROJA EN VÉLEZ: Lisandro Magallán ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post La velocidad y la fricción se apoderan de un partido a puro vértigo

Live Blog Post El Fortín no detecta los espacios a espaldas de los mediocampistas de la Academia: allí puede hacerle daño

Live Blog Post Una muralla [VIDEO]: Cambeses se puso firme como una roca y le tapó un dificilísimo mano a mano a Santos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968076802250666225&partner=&hide_thread=false ¡ATAJADÓN DE CAMBESES Y SE SALVÓ RACING!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hbt0DFvl8e — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Live Blog Post El 2 vs. el 9: el duelo a puro manotazo y rigor físico que se libra en el fondo de Vélez y la delantera de Racing Lisandro Magallán y Maravilla Martínez ya dieron indicios de lo que será la contienda. A puro choque y algún brazo levantado de más, ya se cruzaron varias veces. El central es el encargado de marcar al goleador.

Live Blog Post El local adopta una postura más protagonista, mientras que el visitante repliega y espera

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Vélez vs. Racing por Copa Libertadores El cotejo es transmitido por cable y también vía streaming. Fox Sports es el canal que lo transmite en el primer caso, mientras que en el segundo va por Disney+

Live Blog Post Bombazo en Racing: Costas pone un defensor clave como delantero Gastón Martirena tendrá una posición más ofensiva esta jornada. Aunque se trata de un defensor carrilero con vocación de ataque, en esta oportunidad Costas lo usa como un arma más ofensiva que de costumbre. Las razones se esconden detrás de una partida de Maxi Salas que todavía no pudo suplir.

Live Blog Post Durísima baja de último momento en Vélez: afuera su goleador y referente El Fortín sale con Imanol Machuca como delantero centro, en lugar de Braian Romero. Tras esperarlo hasta último momento, finalmente el ex River no estará en el once titular a causa de una molestia física que le apareció en el la final de la Supercopa Argentina ante Central Córdoba.

Live Blog Post Guillermo Barros Schelotto y el baluarte de Racing que le preocupa: "Tenemos que estar alerta" En la previa del cotejo, el entrenador del Fortín expresó: "Del equipo campeón de la Sudamericana se le fueron jugadores muy importantes, como Martínez, Salas y Quinteros. Pero se reforzó y seguramente va a alcanzar ese nivel. Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que llegue a ese nivel que tuvo". "Tiene un técnico que evidentemente le ha agregado una cuota emocional que aparece en momentos difíciles. Este es un momento en donde tenemos que estar alerta de que no aparezca esa cuota, y alerta de los jugadores de Racing, que es lo que más nos preocupa", agregó.

Live Blog Post A Costas no le tiembla el pulso: sacó a su capitán por bajo rendimiento El entrenador de la Academia decidió volver a apostar por Cambeses en el arco. Ante el bajo nivel de Arias, capitán y referente del grupo, Costas le da aire fresco a los tres palos desde el banco. Ya había usado a Cambeses en el último partido de Racing, ante San Lorenzo. Esta tarde repite.