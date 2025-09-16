Vélez vs. Racing: horario, formaciones, TV y árbitro del encuentro

La probable formación de Vélez vs. Racing, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

La probable formación de Racing vs. Vélez, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. .

Por dónde ver Racing vs. Vélez, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports y también podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Golazo24.

image Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Costas, dos estrategas coperos.

