Vélez vs. Racing: horario, formaciones, TV y árbitro del encuentro

Vélez Sarsfield recibe a Racing este martes por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores. Viví la previa en Golazo24.

16 de septiembre de 2025 - 12:42
Vélez Racing

Vélez y Racing chocarán este martes 16 de septiembre por el primer partido de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El Fortín le saca una luz de ventaja a La Academia porque hace siete partidos que no pierde. Sin embargo, el destino nos depara una llave muy pareja y que se definirá por detalles.

El conjunto que dirige técnicamente Guillermo Barros Schelotto viene de dejar afuera a Fortaleza en octavos de final, con un resultado de 2 a 0 en el global. El cuadro de Liniers se trajo un empate 0-0 de Brasil y resolvió el trámite en el José Amalfitani de manera rápida y precisa.

image
Vélez y Racing, Racing y Vélez, frente a frente. (Foto: Cortesía TyC Sports).

Vélez y Racing, Racing y Vélez, frente a frente. (Foto: Cortesía TyC Sports).

A qué hora juegan Vélez vs. Racing, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

El Fortín y La Academia se enfrentarán desde las 19 horas en el estadio José Amalfitani. El brasileño Wilton Sampaio será quien imparta justicia.

La probable formación de Vélez vs. Racing, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

La probable formación de Racing vs. Vélez, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. .

Por dónde ver Racing vs. Vélez, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores

El partido será transmitido por la señal de Fox Sports y también podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Golazo24.

image
Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Costas, dos estrategas coperos.

Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Costas, dos estrategas coperos.

Carlos Palacios quedó escrachado ante las cámaras tras cruzarse con Claudio Úbeda: ¿Salgo yo?

En Boca lloran por el gol olímpico de Ángel Di María: dicen que debió ser anulado

Afirman que Independiente tiene nuevo DT y ¿qué pasó con Juan Marconi?

