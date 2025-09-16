Vélez y Racing chocarán este martes 16 de septiembre por el primer partido de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El Fortín le saca una luz de ventaja a La Academia porque hace siete partidos que no pierde. Sin embargo, el destino nos depara una llave muy pareja y que se definirá por detalles.
COPA LIBERTADORES
Vélez vs. Racing: horario, formaciones, TV y árbitro del encuentro
Vélez Sarsfield recibe a Racing este martes por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores. Viví la previa en Golazo24.
El conjunto que dirige técnicamente Guillermo Barros Schelotto viene de dejar afuera a Fortaleza en octavos de final, con un resultado de 2 a 0 en el global. El cuadro de Liniers se trajo un empate 0-0 de Brasil y resolvió el trámite en el José Amalfitani de manera rápida y precisa.
Los de Gustavo Costas, por su parte, dejaron en el camino a Peñarol en 8vos. de final de manera escandalosa por el penal que Maravilla Martínez intercambió por gol y que había significado el empate transitorio en la serie (2-2), que terminó con alegría blanquiceleste por el gol de Franco Pardo en el último suspiro de la noche.
A qué hora juegan Vélez vs. Racing, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores
El Fortín y La Academia se enfrentarán desde las 19 horas en el estadio José Amalfitani. El brasileño Wilton Sampaio será quien imparta justicia.
La probable formación de Vélez vs. Racing, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores
Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca.
La probable formación de Racing vs. Vélez, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. .
Por dónde ver Racing vs. Vélez, por los 4tos. de final de la Copa Libertadores
El partido será transmitido por la señal de Fox Sports y también podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Golazo24.
