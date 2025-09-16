San Martín de Burzaco fue castigado otra vez: pérdida de la localia y partidos a puertas cerradas

SANMARTINDEBURZACOFUECASTIGADOOTRAVEZPERDIDADELALOCALIAYPARTIDOSAPUERTASCERRADASFOTO2 San Martín de Burzaco sufrió una nueva sanción de la Aprevide tras ganarle a Acassuso 2-0 con pérdida de la localía y a jugar partidos a puertas cerradas.

El informe policial que derivó en la sanción del Aprevide a San Martín de Burzaco

“Con la intervención del personal policial se procedió a despojar el sector, constatando la falta de seguridad en los portones de ingreso para evitar dicha situación”, señala el comunicado.

En otra parte, según se encuadra, San Martín realizó una venta irregular de las entradas físicas, situación que no estaba permitida. Además, “se observó la existencia de materiales de obra en la zona lindantes a la Tribuna Arzeno (trozos de hierro, piedras, ladrillos y escombros), con el riesgo de ser utilizados como elementos de agresión durante el evento”.

SANMARTINDEBURZACOFUECASTIGADOOTRAVEZPERDIDADELALOCALIAYPARTIDOSAPUERTASCERRADASFOTO3 San Martín de Burzaco sufrió una nueva sanción de la Aprevide tras ganarle a Acassuso 2-0 con pérdida de la localía y a jugar partidos a puertas cerradas.

Los antecedentes que llevaron a la nueva sanción sobre San Martín de Burzaco

En su comunicado, la Agencia también le marcó la cancha al club al recordarle otros episodios en los últimos partidos en Burzaco: encendido de fuegos artificiales sin autorización, disturbios con invasión de campo de juego, y la venta ilegal de bebidas e instalaciones precarias de buffet en el estadio.

En la misma línea, puntualizaron en un hecho: “Se constató que los hinchas de San Martín cortaron un bajo, cortaron varias calles e incluso vías de tren, todo esto muy cerca del estadio de Brown de Adrogué, lo cual pudo haber sido una catástrofe. Lo que evidencian distintas irregularidades en las instalaciones, y falta de control de los representantes del club”.

San Martín de Burzaco le ganó a Acassuso y se subió a la punta del campeonato

San Martín de Burzaco derrotó en la tarde de este último domingo 14/09 de local a Acassuso 2-0 y alcanzó la séptima posición del Torneo de la Primera B Metropolitana 2025 por el partido que correspondió a la duodécima fecha de este certamen que lidera Ferrocarril Midland con 23 puntos. Con 18 unidades, el conjunto de Burzaco se ilusiona con pelear el título en las próximas fechas.

En otros resultados destacados, Argentino de Merlo dio la sorpresa al imponerse 3-1 sobre Comunicaciones, que suma 16 puntos, mientras que Liniers, con un ajustado 3-2, superó a Argentino de Quilmes en Villegas. Ambos equipos buscan sumar terreno en la tabla para mejorar sus posiciones en este tramo decisivo del torneo.

