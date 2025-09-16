Atlético Nacional despidió a Javier Gandolfi por esta insólita razón

image Gandolfi no va más en Atlético Nacional. ¿Volverá a la Argentina?

Insólito: el motivo por el que Atlético Nacional de Colombia echó a Javier Gandolfi

La caída en el Estadio Atanasio Girardot trajo coletazos serios puertas adentro, y es que la dirigencia del club de Medellín resolvió echar a su director técnico. ¿El motivo? Javier Gandolfi puso cuatro jugadores extranjeros en simultáneo en la cancha cuando el reglamento permite un máximo de tres.

El conjunto de Gandolfi salió a la cancha con el defensor uruguayo Camilo Cándido y el mediocampista entrerriano Juan Bauza. En el segundo tiempo, decidió que ingresen Fernando Batista (uruguayo) y el ecuatoriano Billy Arce, en perjuicio de dos futbolistas locales. De esta forma, cuatro jugadores foráneos -máximo que admite una convocatoria- quedaron al mismo tiempo en el césped.

Leonel Álvarez, DT del Bucaramanga, confirmó que presentará una demanda por lo sucedido, factor que podría decretar una victoria por 3-0 y aumentar de manera positiva su diferencia de gol, ya que el encuentro había sido victoria por la mínima como bien se indicó previamente.

Con la salida de Javier Gandolfi, Nacional ha tenido 15 entrenadores en los últimos 8 años, desde el 2017 al 2025.

Ninguno ha completado el año de trabajo y el que más tiempo estuvo fue Autuori, la segunda vez, 10 meses

Sin embargo ganaron 8 títulos pic.twitter.com/R660oGSQGk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 16, 2025

"La respuesta es muy corta. En ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. No hay mucho para agregar", explicó el santafesino, que dejó a los suyos en el séptimo lugar en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, clasificando momentáneamente a los cuadrangulares.

Según trascendió, los candidatos a suceder a Gandolfi son Luis Zubeldía (está sin trabajo luego de su paso por el São Paulo), Walter Ribonetto (técnico de Godoy Cruz Antonio Tomba) y Vicente Sánchez (libre tras su estadía en Cruz Azul de México).

"Zubeldía, Ribonetto y Vicente Sánchez son los candidatos para llegar a Atlético Nacional"

José Luis Alarcón, sobre los posibles nuevos entrenadores para el verde.



"Zubeldía, Ribonetto y Vicente Sánchez son los candidatos para llegar a Atlético Nacional"



José Luis Alarcón, sobre los posibles nuevos entrenadores para el verde.



No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/41353UsqUv — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 16, 2025

