Javier Gandolfi se encontraba en Medellín transitando su tercera experiencia como entrenador. Luego de sus pasos por Talleres de Córdoba e Independiente del Valle, el argentino se hizo cargo de Atlético Nacional, club al que dirigió en 51 partidos hasta ser despedido po un motivo de no creer...
COLOMBIA
Atlético Nacional despidió a Javier Gandolfi por esta insólita razón
El entrenador argentino con pasado en Talleres de Córdoba, Javier Gandolfi, fue removido de su cargo en Atlético Nacional por un inexplicable motivo.
El saldo de Gandolfi, desde lo estadístico, es positivo: 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas. Dejó al Verdolaga en cuartos de final de la Copa Colombia pero sufrió la descalificación en 8vos. de final de Copa Libertadores ante São Paulo en los penales (4-5).
En la T, el desglose también le dio a su favor tras haber alcanzado 32 triunfos, 15 igualdades y misma cantidad de derrotas.
En IDV dirigió menos pero aún así dejó una buena cosecha: 26 ganados, 10 empates y 9 caídas.
Sin embargo, pese a sus buenos números en Colombia, Gandolfi fue cesado de su cargo luego de la derrota el pasado domingo 14 de septiembre por 0-1 ante Atlético Bucaramanga en condición de local.
Insólito: el motivo por el que Atlético Nacional de Colombia echó a Javier Gandolfi
La caída en el Estadio Atanasio Girardot trajo coletazos serios puertas adentro, y es que la dirigencia del club de Medellín resolvió echar a su director técnico. ¿El motivo? Javier Gandolfi puso cuatro jugadores extranjeros en simultáneo en la cancha cuando el reglamento permite un máximo de tres.
El conjunto de Gandolfi salió a la cancha con el defensor uruguayo Camilo Cándido y el mediocampista entrerriano Juan Bauza. En el segundo tiempo, decidió que ingresen Fernando Batista (uruguayo) y el ecuatoriano Billy Arce, en perjuicio de dos futbolistas locales. De esta forma, cuatro jugadores foráneos -máximo que admite una convocatoria- quedaron al mismo tiempo en el césped.
Leonel Álvarez, DT del Bucaramanga, confirmó que presentará una demanda por lo sucedido, factor que podría decretar una victoria por 3-0 y aumentar de manera positiva su diferencia de gol, ya que el encuentro había sido victoria por la mínima como bien se indicó previamente.
"La respuesta es muy corta. En ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. No hay mucho para agregar", explicó el santafesino, que dejó a los suyos en el séptimo lugar en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, clasificando momentáneamente a los cuadrangulares.
Según trascendió, los candidatos a suceder a Gandolfi son Luis Zubeldía (está sin trabajo luego de su paso por el São Paulo), Walter Ribonetto (técnico de Godoy Cruz Antonio Tomba) y Vicente Sánchez (libre tras su estadía en Cruz Azul de México).
