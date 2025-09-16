Continúan las repercusiones por la cadena nacional de Javier Milei anoche, para anunciar el Presupuesto 2026, y Cristina Kirchner (CFK) no quiso quedarse afuera de las críticas. Este martes (16/08) salió con los tapones de punta y le espetó al Presidente que es "igual" a Mauricio Macri, por eso de que "lo peor ya pasó".
CADENA NACIONAL
CFK le espetó a Milei que es igual a Mauricio Macri: "Escucho el tic tac"
CFK arremetió contra Javier Milei, luego de su cadena nacional para anunciar el Presupuesto 2026. "Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!".
"¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?... Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!", escribió CFK en su cuenta de X.
Y prosiguió "Tu 'equilibrio' en las cuentas, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111", chicaneó.
Más adelante, destacó que Javier Milei haya cambiado "el tono y la forma (que no es menor)" pero advirtió que "el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…"
Urgente24 había destacado anoche que el relato de que "lo peor ya pasó" que instauró Javier Milei de cara a las elecciones de octubre coincide con el discurso de Mauricio Macri en el Congreso en 2018, cuando era Presidente, utilizando la misma frase.
