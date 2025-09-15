M&M: Autocrítica de Milei (pobre), imitador de Mauricio Macri con su "Lo peor ya pasó"

"Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo, y les ha ido cada vez peor“.

Porque Milei anunció por #CadenaNacional que habrá aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad pic.twitter.com/dgR5dHgiIw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 16, 2025

Promesas de mejoras de Milei en la cadena nacional

Prometió el primer mandatario que “habrá un aumento en términos reales del 5% en la partida de las jubilaciones, un 17% para salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales”.

El superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país. El superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país.

La inflación anual de 2026 se situaría en torno al 14 % anual.

A diferencia de cada uno de sus discursos como candidato o Jefe de Estado, en esta ocasión no cerró su alocución con el grito " Viva la libertad carajo".

Fue extraño tambièn que Ibope dejara a todos los canales de aire y de noticias en "0". Midió el total de la cadena nacional de manera inusual.

Tras los anuncios, Milei viajará a Paraguay para la cumbre de la CPAC (conferencia conservadora) y mantendrá una cumbre con Santiago Peña, titular del poder ejecutivo guaraní.