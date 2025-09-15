Con tono tranquilo, pausado y leyendo su discurso en cadena nacional sobre el presupuesto 2026, Javier Milei señaló: “la prioridad de este gobierno es el capital humano, los años más duros de afrontar fueron los primeros, lo peor ya pasó y por eso queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron“.
PRESUPUESTO 2026
M&M: Autocrítica de Milei (pobre), imitador de Mauricio Macri con su "Lo peor ya pasó"
Milei habló en cadena nacional y presentó el Presupuesto 2026 que mandará al Congreso antes que termine el año legislativo. No nombró la palabra motosierra.
En el Salón Blanco y en soledad, el Jefe de Estado agregó:
“Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho“.
"Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo, y les ha ido cada vez peor“.
Promesas de mejoras de Milei en la cadena nacional
Prometió el primer mandatario que “habrá un aumento en términos reales del 5% en la partida de las jubilaciones, un 17% para salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales”.
La inflación anual de 2026 se situaría en torno al 14 % anual.
A diferencia de cada uno de sus discursos como candidato o Jefe de Estado, en esta ocasión no cerró su alocución con el grito " Viva la libertad carajo".
Fue extraño tambièn que Ibope dejara a todos los canales de aire y de noticias en "0". Midió el total de la cadena nacional de manera inusual.
Tras los anuncios, Milei viajará a Paraguay para la cumbre de la CPAC (conferencia conservadora) y mantendrá una cumbre con Santiago Peña, titular del poder ejecutivo guaraní.