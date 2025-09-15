urgente24
Se disparan el dólar y el Riesgo País: "Situación muy delicada" para Milei

La semana arranca con dólar subiendo, al borde del techo, y el Riesgo País se dispara, mientras bonos profundizan el declive. Opinan economistas.

15 de septiembre de 2025 - 13:00
El dólar sigue subiendo y hay alerta en la Rosada...

Lunes (15/09) complicado para el Gobierno, con el dólar oficial subiendo (tanto minorista como mayorista) al igual que el Riesgo País, mientras acciones y bonos profundizan el declive. La situación, según algunos economistas, es "muy delicada". Hay expectativa acerca de la posible intervención del BCRA.

El dólar minorista en el Banco Nación ya cotiza a $1.480, mientras que el mayorista sube a $1.470, quedando al filo del techo impuesto por el Gobierno para que el Banco Central intervenga (el techo para septiembre es $1.472).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1967596218152083489&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1967592754000867460&partner=&hide_thread=false

En tanto, el Riesgo País sigue en ascenso, y a la hora de publicar esta nota se ubicaba en 1.140 pb, mientras los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street este lunes.

Los bonos retroceden casi en su totalidad en la rueda, con el Global 2046 liderando las pérdidas (-4,5%), seguido por el Global 2029 (-4%), y el Bonar 2041 (-3,8%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/jorgeaotaola/status/1967613875702190435&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TraderX3AL30/status/1967593404042485959&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1967600132712718394&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pacogonza01/status/1967594679681372661&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gunter_gresch/status/1967596135431950769&partner=&hide_thread=false

