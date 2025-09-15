Lunes (15/09) complicado para el Gobierno, con el dólar oficial subiendo (tanto minorista como mayorista) al igual que el Riesgo País, mientras acciones y bonos profundizan el declive. La situación, según algunos economistas, es "muy delicada". Hay expectativa acerca de la posible intervención del BCRA.
"SOLTÁ, TOTO"
Se disparan el dólar y el Riesgo País: "Situación muy delicada" para Milei
La semana arranca con dólar subiendo, al borde del techo, y el Riesgo País se dispara, mientras bonos profundizan el declive. Opinan economistas.
El dólar minorista en el Banco Nación ya cotiza a $1.480, mientras que el mayorista sube a $1.470, quedando al filo del techo impuesto por el Gobierno para que el Banco Central intervenga (el techo para septiembre es $1.472).
En tanto, el Riesgo País sigue en ascenso, y a la hora de publicar esta nota se ubicaba en 1.140 pb, mientras los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street este lunes.
Los bonos retroceden casi en su totalidad en la rueda, con el Global 2046 liderando las pérdidas (-4,5%), seguido por el Global 2029 (-4%), y el Bonar 2041 (-3,8%).
-------
Otras noticias en Urgente24:
Sugestivo: Los 4 gobernadores que recibieron ATN el pasado viernes
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro
Gustavo Cordera habló de su cancelación y volvió a desatar las críticas feministas