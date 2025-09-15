Una ciudad recupera su aeropuerto y será clave para el Litoral

Aeropuerto Concordia P

Aeropuerto para aviones “grandes”

La obra fue anunciada hace seis años atrás por la administración de Gustavo Bordet. Su finalización original estaba prevista para el 2023, algo que se terminó postergando casi dos años más tarde debido a las turbulencias políticas y económicas que se produjeron.

A nivel de infraestructura, el Aeropuerto de Concordia revela un alto grado de atraso generalizado en materia de conectividad aérea de las ciudades del interior. Con poca o nula inversión, apenas un puñado de centros urbanos cuentan con capacidad de recibir aeronaves comerciales.

En ese sentido, la ciudad entrerriana celebró la posibilidad de operar aviones Boeing 737 o Airbus A320, los dos jets más utilizados por las aerolíneas comerciales para vuelos de cabotaje. El impacto de esas visitas, tanto en Concordia como en todo el Litoral podría ser mayúsculo, evitando la capital provincial para llegar a otros destinos importantes tanto en el país como en el exterior.

Además, el aeropuerto recobró capacidad de albergar operaciones sanitarias o militares. Se trata de dos aspectos clave para la salud y la seguridad general, en especial ante escenarios de catástrofes climáticas.

El predio que completa el nuevo aeropuerto será además sede de las dependencias de el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en Concordia.

Aeropuerto Concordia 2P

Más renovaciones

El envejecimiento de los aeropuertos argentinos generó reacciones en los distintos estamentos de gobierno activando distintas renovaciones. Entre ellas, algunas a cargo del Gobierno nacional mientras que otras, como la de Concordia, a cargo de fondos provinciales y municipales.

Una de esas renovaciones es la del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Norberto Fernández”, aeródromo que entrará en trabajos de servicio y dejará desconectada a esa ciudad de la Patagonia por varios meses. Las reparaciones demandarán unos 24 millones de dólares y un aproximado de 110 días de desarrollo.

Misma suerte correrá nada menos que el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, que entrará en refacciones de cara al 2026. Sus vuelos serán desviados al Aeropuerto de Santa Fe para realizar una obra que dará paso a un aeropuerto de Categoría III.

Al aeropuerto rosarino se suma también el de Río Cuarto, Córdoba. Allí, la inversión del Gobierno nacional si tuvo curso positivo por que se trata de un aeródromo con zona militar, donde se basará parte de la operación del sistema de armas recientemente adquirido F-16 Fighting Falcon.

