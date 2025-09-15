2do. contrato de compra de armas a Israel que cancela España en 1 semana

El EURO-PULS se está desarrollando en colaboración entre las empresas alemanas KNDS y ELBIT, con el objetivo de alcanzar el mercado europeo mediante la integración de nuevos tipos de misiles. Como parte del proyecto, se habrían integrado los misiles GMLRS y otros HIMARS de fabricación estadounidense con los lanzadores EURO-PULS; sin embargo, la dirección de Lockheed Martin, fabricante estadounidense de misiles, se negó a hacerlo.

La clave

El acuerdo, firmado en octubre de 2023, tenía como objetivo la adquisición de los sistemas de cohetes PULS, de Elbit, conocidos en España como SILAM. La cancelación se publicó en el sistema de adquisiciones del Ministerio de Defensa español.

Según el acuerdo, Elbit colaboraría con las empresas españolas Escribano y Expal para la fabricación local de los sistemas.

Expal fue adquirida en 2024o por el gigante alemán de defensa Rheinmetall.

La participación exacta de Elbit en el acuerdo no está clara, pero se estima que asciende a varios cientos de millones de euros.

El sistema PULS es un lanzacohetes de precisión que compite con el sistema estadounidense HIMARS, que ha ganado reconocimiento mundial tras su éxito en Ucrania.

El lanzador puede disparar una amplia gama de cohetes guiados y no guiados, desde los pods de cohetes Grad, hasta el AccuLAR-160 (también conocido como "Magic Spear"), que puede alcanzar objetivos a 40 kilómetros (24 millas) de distancia con una precisión de 10 metros (32 pies), hasta los cohetes Predator Hawk con un alcance de 300 kilómetros (186 millas).

El contrato incluía el suministro de 12 lanzadores móviles, radares, drones, vehículos de apoyo, munición y equipos de recuperación. Elbit ya ha vendido el sistema PULS a varios países, como los Países Bajos, Alemania y Serbia.

Rafael

La decisión de cancelar se firmó junto con la decisión de España de desechar otro contrato por valor de 285 millones de euros, incluidos impuestos (US$335 millones), para la adquisición de misiles Spike fabricados por la empresa de tecnología de defensa israelí Rafael.

El 1er. ministro español, Pedro Sánchez difundió 9 nuevas medidas para aumentar la presión sobre Israel para que detenga sus operaciones militares en Gaza, incluida la prohibición del atraque y el tránsito de barcos y aviones que transporten armas a Israel.

El gobierno español intentó durante 2 años evitar la aprobación de una ley que prohibiera el comercio de armas con Israel. La decisión de cancelar un contrato de munición de 9 mm de Elbit se tomó solo tras la presión política de los partidos de la coalición, que amenazaron con retirarse del gobierno.

En los últimos meses, Sánchez reconoció la necesidad de España de un sistema de cohetes, pero solo ofreció vagas garantías de adquirir uno sin componentes Elbit.

Mientras tanto, otro acontecimiento subrayó la situación cada vez más difícil de los fabricantes de defensa israelíes en el extranjero. Según Haaretz, los organizadores del Salón Aeronáutico de Dubái informaron al Ministerio de Defensa israelí la semana pasada que no se permitiría a las empresas de defensa israelíes participar en la importante exhibición de armas programada para noviembre en los Emiratos Árabes Unidos.

En la feria de 2023, los stands de Israel Aerospace Industries y Rafael estaban vacíos después del estallido de la guerra de Gaza apenas unas semanas antes.

El último aviso llegó sólo un día después del ataque de Israel a Doha, la capital de Qatar, y en medio de advertencias de los Emiratos Árabes Unidos sobre los llamados de los ministros israelíes a anexar Cisjordania.

----------------------

Más contenido en Urgente24

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

De la UES a Bases CABA: Los libertarios quieren imitar al peronismo pero se equivocan

Bomba: 'Efecto Contagio' de PBA amenaza a gobernadores aliados de LLA