Cumbre árabe contra Israel anfitrión de Marco Rubio ¿y la ONU?

Este movimiento se produce en paralelo a la visita de solidaridad a Israel del senador estadounidense Marco Rubio, quien arribó este domingo pese a las críticas privadas de Donald Trump por una operación que complica los esfuerzos de tregua. La ofensiva diplomática contra Jerusalén se intensificó con una votación de la Asamblea General de la ONU que reactivó la solución de dos Estados, desafiando abiertamente la oposición israelí.

image Marco Rubio viaja a Jerusalén con apoyo de USA. Presión ONU a Netanyahu con resolución por 2 Estados; entretanto en Doha se celebra una cumbre de líderes árabes para tratar el ataque de Israel a Catar

La cumbre en Doha se centrará en la ofensiva israelí del martes en territorio de Qatar, un aliado de Estados Unidos, que dejó varios muertos, incluido un agente de seguridad local. El ataque, ampliamente condenado en la región como una violación de la soberanía y el derecho internacional, ha renovado la presión sobre las negociaciones para lograr una tregua en Gaza.

La presencia de Marco Rubio divide

Paralelamente, el viaje a Israel del senador Marco Rubio tiene lugar después de que el expresidente Trump reprendiera a Netanyahu por el "ataque sin precedentes". Antes de partir, Rubio declaró que, si bien Trump "no estaba contento con esto", el incidente no cambiaría la naturaleza de la "muy fuerte" relación bilateral, aunque ambos países "tendrían que hablar sobre su impacto en los esfuerzos de tregua".

Netanyahu ha defendido la operación en Doha, afirmando que eliminar a altos cargos de Hamás "eliminaría el principal obstáculo" para el fin de la guerra. Esta postura choca frontalmente con la de las familias de los rehenes israelíes. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas acusó al primer ministro de ser el "único obstáculo" para un acuerdo y afirmó en redes sociales que el ataque a Qatar demuestra que "cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea". El grupo añadió que su "ganancia" había costado "las vidas de 42 rehenes".

Mientras la diplomacia se moviliza, la ofensiva militar israelí se intensifica en la ciudad de Gaza. El ejército insta a los residentes a evacuar en previsión de una enorme ofensiva terrestre, reduciendo bloques enteros de apartamentos a escombros.

ONU alerta

Bakri Diab, quien huyó hacia el sur, declaró: "La ocupación solo ha obligado a la gente a apiñarse en lugares sin servicios básicos ni seguridad". La ONU advierte que una escalada en una zona donde se ha declarado la hambruna empujará a los civiles a una "catástrofe aún más profunda", según la BBC.

La presión internacional sobre Israel alcanzó un nuevo hito el viernes cuando la Asamblea General de la ONU votó a favor de reactivar la solución de dos Estados. Aliados tradicionales como Gran Bretaña y Francia, exasperados por la conducta de Israel, se disponen a reconocer el Estado palestino en una reunión este mes.

No obstante, Israel mantiene el respaldo crucial de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que Rubio mostraría el compromiso de Washington para "combatir las acciones antiisraelíes, incluido el reconocimiento unilateral de un Estado palestino que premie el terrorismo de Hamás".

La guerra, desencadenada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.219 personas, ha causado la muerte de al menos 64.871 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que Naciones Unidas considera fiable.

