ISRAEL / PALESTINA
ONU votó a favor de "los dos Estados": 142 a favor, 10 en contra (Argentina)
Javier Milei totalmente alineado a Trump y Netanyahu: la Argentina votó en contra en la ONU a la "solución de los dos Estados, Israel y Palestina".
Votaron a favor 142 estados, mientras que 10 se opusieron y 12 se abstuvieron. Entre los que votaron en contra, además de Argentina, estuvieron USA, Israel, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.
Si bien la declaración no es vinculante y su significado es meramente simbólico, funciona como termómetro para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros, y Estados Unidos apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.
Asimismo, esta votación volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra, y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania u Holanda, votaron en esta ocasión a favor.
