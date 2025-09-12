Presupuesto bajo fuego: Luis Caputo se baja y el Gobierno manda técnicos al Congreso

Un Presupuesto con bajo margen político

En el oficialismo no esperan un trámite sencillo. Reconocen que será difícil conseguir la aprobación y admiten que tampoco cuentan con la seguridad de sostener posibles vetos. Sin embargo, califican la discusión como “urgente” debido a problemas de administración financiera que plantea la prórroga de partidas de 2023.

La estrategia del Gobierno será negociar con gobernadores y aliados legislativos, ofreciendo compensaciones en las asignaciones presupuestarias, especialmente después del veto a la ley que regulaba los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Ejes económicos y prioridades

El proyecto incluirá nuevamente la llamada “regla fiscal” que Milei presentó el año pasado ante diputados, con techos de gasto y la posibilidad de aplicar recortes automáticos si las cuentas se desbalancean.

De acuerdo con la mesa técnica del Ministerio de Economía, se prevé una caída de la recaudación del -1,7% en el segundo semestre de 2025, atribuida en parte a la reducción de impuestos como las retenciones.

La actual estructura de las cuentas muestra un fuerte peso del Ministerio de Capital Humano, que concentra el 56% del gasto debido al pago de jubilaciones. Los subsidios a la energía representan el 4,6%, los fondos universitarios el 3,8% y los subsidios al transporte apenas el 1,8%.

Inflación y contexto social

El Ejecutivo mantiene la línea de que no habrá incrementos por encima de la inflación en áreas sensibles como jubilaciones, discapacidad, universidades u hospitales. “Es el mismo presupuesto indexado por IPC”, señalan en Economía.

Con una inflación interanual del 33,6% y un acumulado del 19,5%, el Gobierno busca sostener el superávit como pilar de su programa económico. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el frente parlamentario será uno de los mayores desafíos políticos de cara a fin de año.

