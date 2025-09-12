El Gobierno definió más de $13.000 millones para financiar la campaña: Cuánto le toca a cada partido

La Dirección Nacional Electoral (DINE) oficializó la distribución de fondos que recibirán los partidos políticos para la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única Papel (BUP). En total, se destinarán $13.223 millones, de los cuales $8.815.610.700,67 corresponden a la categoría de diputados nacionales y $4.407.805.350,33 a la de senadores.
La medida quedó plasmada en las disposiciones 6 y 7 de la DINE, publicadas este viernes 12/04 en el Boletín Oficial. Con esta decisión, el Gobierno ejecuta lo establecido en la resolución 375 del 2 de septiembre, que había fijado el presupuesto electoral.
En los próximos comicios estarán en juego 127 de las 257 bancas de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado, con renovación en ocho distritos: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Cuántos millones recibirá cada fuerza política
La distribución de los aportes contempla los resultados de la última elección y la cantidad de bancas que cada fuerza pone en juego. Entre los montos más relevantes se destacan:
Diputados – Provincia de Buenos Aires
Fuerza Patria: $1.015.126.318,06
La Libertad Avanza: $389.369.900,00
Nuevos Aires: $378.138.000,47
Frente de Izquierda Unidad: $205.895.577,34
Coalición Cívica ARI: $163.235.723,78
Potencia: $122.283.542,91
Provincias Unidas: $116.833.006,88
Diputados – Ciudad de Buenos Aires
Fuerza Patria: $112.424.241,93
La Libertad Avanza: $81.618.527,87
Ciudadanos Unidos: $80.054.812,29
Hagamos Futuro: $46.402.706,26
Frente de Izquierda Unidad: $40.458.120,75
Potencia: $40.130.937,83
Diputados – Córdoba
Provincias Unidas: $339.922.144,64
Frente de Izquierda Unidad: $109.334.082,52
Encuentro por la República: $63.044.728,56
La Libertad Avanza: $63.044.728,56
Diputados – Mendoza
Frente Libertario Demócrata: $120.143.047,25
Fuerza Justicialista Mendoza: $72.054.083,64
La Libertad Avanza: $56.239.947,53
Frente de Izquierda Unidad: $35.623.320,00
Diputados – Santa Fe
Fuerza Patria: $191.115.002,97
Provincias Unidas: $162.235.373,65
Frente Amplio por la Soberanía: $28.014.099,56
Defendamos Santa Fe: $27.974.739,46
Movimiento al Socialismo: $27.392.271,11
Republicanos Unidos: $27.392.271,11
La Libertad Avanza: $21.913.816,89
Coalición Cívica ARI: $33.141.146,17
Presupuesto para senadores
En las ocho provincias que este año eligen senadores, los montos también quedaron definidos. Algunos ejemplos:
- CABA: Fuerza Patria $292.142.240,07; La Libertad Avanza $274.187.306,03; Ciudadanos Unidos $146.894.939,75.
- Chaco: Fuerza Patria $172.671.483,09; La Libertad Avanza $119.858.362,73.
- Entre Ríos: Fuerza Entre Ríos $342.261.152,44; La Libertad Avanza $77.441.173,16.
- Santiago del Estero: Frente Cívico $223.407.866,14; Fuerza Patria Peronista $77.696.703,36; La Libertad Avanza $62.157.362,69.
- Salta: Fuerza Patria $250.359.274,34; Política Obrera $73.248.793,87; Frente de Izquierda Unidad $68.437.824,12; La Libertad Avanza $40.014.467,27.
- Tierra del Fuego: cada una de las principales alianzas (Defendamos Tierra del Fuego, Frente de Izquierda Unidad, Fuerza Patria y La Libertad Avanza) recibirá $16.917.296,46.
- Neuquén: Frente de Izquierda Unidad $83.511.953,61; Fuerza Patria $53.787.652,18; La Libertad Avanza $24.519.675,10.
- Río Negro: Fuerza Patria $111.263.282,08; Juntos Defendemos Río Negro $107.191.165,54; La Libertad Avanza $29.223.535,74.
La primera elección con Boleta Única Papel
Además del reparto de fondos, estas legislativas tendrán una novedad institucional clave: será la primera vez que los argentinos voten con Boleta Única Papel, un sistema que busca garantizar mayor transparencia, reducir costos de impresión y simplificar el conteo.
Con el cronograma electoral en marcha, el financiamiento oficial ya quedó asegurado. Ahora la disputa se traslada a cómo las fuerzas políticas administran esos recursos en una campaña marcada por la polarización, la presión económica y el debut de un nuevo instrumento de votación.
