El Gobierno definió más de $13.000 millones para financiar la campaña: Cuánto le toca a cada partido

Se oficializó cómo será la distribución del los $13 mil millones a los partidos políticos para que utilicen en su campaña electoral.

12 de septiembre de 2025 - 14:06
El Gobierno definió los montos para cada partido político. Son 13 mil millones de pesos en total.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) oficializó la distribución de fondos que recibirán los partidos políticos para la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que por primera vez se utilizará la Boleta Única Papel (BUP). En total, se destinarán $13.223 millones, de los cuales $8.815.610.700,67 corresponden a la categoría de diputados nacionales y $4.407.805.350,33 a la de senadores.

La medida quedó plasmada en las disposiciones 6 y 7 de la DINE, publicadas este viernes 12/04 en el Boletín Oficial. Con esta decisión, el Gobierno ejecuta lo establecido en la resolución 375 del 2 de septiembre, que había fijado el presupuesto electoral.

En los próximos comicios estarán en juego 127 de las 257 bancas de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado, con renovación en ocho distritos: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cuántos millones recibirá cada fuerza política

La distribución de los aportes contempla los resultados de la última elección y la cantidad de bancas que cada fuerza pone en juego. Entre los montos más relevantes se destacan:

Diputados – Provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria: $1.015.126.318,06

La Libertad Avanza: $389.369.900,00

Nuevos Aires: $378.138.000,47

Frente de Izquierda Unidad: $205.895.577,34

Coalición Cívica ARI: $163.235.723,78

Potencia: $122.283.542,91

Provincias Unidas: $116.833.006,88

Diputados – Ciudad de Buenos Aires

Fuerza Patria: $112.424.241,93

La Libertad Avanza: $81.618.527,87

Ciudadanos Unidos: $80.054.812,29

Hagamos Futuro: $46.402.706,26

Frente de Izquierda Unidad: $40.458.120,75

Potencia: $40.130.937,83

Diputados – Córdoba

Provincias Unidas: $339.922.144,64

Frente de Izquierda Unidad: $109.334.082,52

Encuentro por la República: $63.044.728,56

La Libertad Avanza: $63.044.728,56

Diputados – Mendoza

Frente Libertario Demócrata: $120.143.047,25

Fuerza Justicialista Mendoza: $72.054.083,64

La Libertad Avanza: $56.239.947,53

Frente de Izquierda Unidad: $35.623.320,00

Diputados – Santa Fe

Fuerza Patria: $191.115.002,97

Provincias Unidas: $162.235.373,65

Frente Amplio por la Soberanía: $28.014.099,56

Defendamos Santa Fe: $27.974.739,46

Movimiento al Socialismo: $27.392.271,11

Republicanos Unidos: $27.392.271,11

La Libertad Avanza: $21.913.816,89

Coalición Cívica ARI: $33.141.146,17

Presupuesto para senadores

En las ocho provincias que este año eligen senadores, los montos también quedaron definidos. Algunos ejemplos:

  • CABA: Fuerza Patria $292.142.240,07; La Libertad Avanza $274.187.306,03; Ciudadanos Unidos $146.894.939,75.
  • Chaco: Fuerza Patria $172.671.483,09; La Libertad Avanza $119.858.362,73.
  • Entre Ríos: Fuerza Entre Ríos $342.261.152,44; La Libertad Avanza $77.441.173,16.
  • Santiago del Estero: Frente Cívico $223.407.866,14; Fuerza Patria Peronista $77.696.703,36; La Libertad Avanza $62.157.362,69.
  • Salta: Fuerza Patria $250.359.274,34; Política Obrera $73.248.793,87; Frente de Izquierda Unidad $68.437.824,12; La Libertad Avanza $40.014.467,27.
  • Tierra del Fuego: cada una de las principales alianzas (Defendamos Tierra del Fuego, Frente de Izquierda Unidad, Fuerza Patria y La Libertad Avanza) recibirá $16.917.296,46.
  • Neuquén: Frente de Izquierda Unidad $83.511.953,61; Fuerza Patria $53.787.652,18; La Libertad Avanza $24.519.675,10.
  • Río Negro: Fuerza Patria $111.263.282,08; Juntos Defendemos Río Negro $107.191.165,54; La Libertad Avanza $29.223.535,74.

La primera elección con Boleta Única Papel

Además del reparto de fondos, estas legislativas tendrán una novedad institucional clave: será la primera vez que los argentinos voten con Boleta Única Papel, un sistema que busca garantizar mayor transparencia, reducir costos de impresión y simplificar el conteo.

Con el cronograma electoral en marcha, el financiamiento oficial ya quedó asegurado. Ahora la disputa se traslada a cómo las fuerzas políticas administran esos recursos en una campaña marcada por la polarización, la presión económica y el debut de un nuevo instrumento de votación.

