El Club Atlético Independiente se reencontrará con su gente este fin de semana luego del escandaloso duelo revancha de octavos de final de Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, que derivó en la descalificación del Rojo y el pase a 4tos. de final para el cuadro trasandino.
TODO PODRIDO
Independiente en llamas: aparecieron carteles contra la dirigencia
Independiente recibirá a Banfield el próximo sábado por la fecha 8 del Clausura con aforo reducido. En la previa, aparecieron pasacalles contra la dirigencia.
El conjunto de Julio Vaccari, último en la Zona B del Torneo Clausura, recibirá al Taladro completamente urgido de lograr una victoria para escapar del fondo de la tabla y para acercarse a puestos de clasificación a Sudamericana 2026. Los de Pedro Troglio necesitan los tres puntos para engrosar su promedio y escaparle a la zona roja.
En ese sentido, mucho se habló acerca de la presencia de hinchas locales en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini luego de la clausura impuesta por APreViDe (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte).
La clausura había sido dispuesta con el objetivo de investigar las fallas en el operativo de seguridad y prevenir nuevos episodios de violencia, que aquella noche dejaron más de 19 heridos.
En estos 23 días, el club que viste de rojo trabajó en conjunto con la Aprevide, la Policía y la AFA para elaborar un nuevo protocolo de seguridad. Con la aprobación final de ese plan, el juez consideró que estaban dadas las condiciones para permitir el regreso del público al estadio, aunque de forma progresiva.
Para las dos próximas fechas, que casualmente Independiente oficará de local frente a Banfield y San Lorenzo, quedarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja.
Tensión en Avellaneda: colgaron pasacalles contra la dirigencia de Independiente
En la antesala del encuentro entre Independiente y Banfield, aparecieron pasacalles en los que se manifiesta el descontento contra los dirigentes de los Diablos Rojos.
"Trajeron 40 refuerzos y no pudieron poner un alambrado", reza uno de los carteles con el estadio de fondo, mientras que en una de las esquinas, otro pasacalle reza: "11.492 votos, 6 cuadras de cola para votar a estos chorros. Hagansé cargo socios…".
El presente deportivo y todo lo que sucedió en la Copa Sudamericana y la eliminación de la competencia, se suma a las asambleas a puertas cerradas y las inhibiciones que aún no logra levantar.
En las últimas horas, los hinchas de Independiente se autoconvocaron en el playón del estadio una vez que finalice el cruce con el Taladro para pedir la renuncia de la Comisión Directiva y llamar a elecciones anticipadas.
