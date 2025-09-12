Independiente en llamas: aparecieron carteles contra la dirigencia

En estos 23 días, el club que viste de rojo trabajó en conjunto con la Aprevide, la Policía y la AFA para elaborar un nuevo protocolo de seguridad. Con la aprobación final de ese plan, el juez consideró que estaban dadas las condiciones para permitir el regreso del público al estadio, aunque de forma progresiva.

Para las dos próximas fechas, que casualmente Independiente oficará de local frente a Banfield y San Lorenzo, quedarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/locoxelrojoweb/status/1966049073028542746&partner=&hide_thread=false EN SU ESTADIO CON AFORO REDUCIDO



A pesar que la Justicia levantó la clausura del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, #Independiente fue sancionado por APreViDe y no podrá tener hinchas en la Tribuna Sur



Los detalles https://t.co/QOxTtLTL7w — Independiente (LXR) (@locoxelrojoweb) September 11, 2025

Tensión en Avellaneda: colgaron pasacalles contra la dirigencia de Independiente

En la antesala del encuentro entre Independiente y Banfield, aparecieron pasacalles en los que se manifiesta el descontento contra los dirigentes de los Diablos Rojos.

"Trajeron 40 refuerzos y no pudieron poner un alambrado", reza uno de los carteles con el estadio de fondo, mientras que en una de las esquinas, otro pasacalle reza: "11.492 votos, 6 cuadras de cola para votar a estos chorros. Hagansé cargo socios…".

El presente deportivo y todo lo que sucedió en la Copa Sudamericana y la eliminación de la competencia, se suma a las asambleas a puertas cerradas y las inhibiciones que aún no logra levantar.

En las últimas horas, los hinchas de Independiente se autoconvocaron en el playón del estadio una vez que finalice el cruce con el Taladro para pedir la renuncia de la Comisión Directiva y llamar a elecciones anticipadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAIplaneta/status/1966303521575235999&partner=&hide_thread=false Hinchas de #Independiente se auto-convocan en el playon del Estadio Libertadores de America REB al finalizar el partido contra Banfield.



A difundir. Nos vemos ahí pic.twitter.com/KV2vIKlEkE — CAI planeta (@CAIplaneta) September 12, 2025

