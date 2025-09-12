Poder total: Chiqui Tapia limpió en una semana a Javier Milei y Andrés Fassi

Entre las internas, los audios y la derrota electoral (sumado a tener que ordenar el rumbo de un país), Milei seguramente no tenga en la lista de prioridades la instalación de las SAD en el fútbol argentino, cosa que si supo tener en momentos mejores.

Otro de los gobiernos que también está pasando zozobras, es el de Andrés Fassi en Talleres de Córdoba.

El Matador Cordobés, en estos momentos, estaría disputando un partido ante Aldosivi de Mar del Plata para no descender a la segunda división del fútbol argentino.

Incluso hubo manifestaciones del público de la T en contra de la gestión de su presidente.

Ganó Chiqui Tapia

Fassi, justamente, se tuvo que disculpar con su gente por la mala gestión deportiva, pero el perdón se extendió hacia el presidente del fútbol argentino.

"Le pido disculpas a Claudio Tapia por mis expresiones del año pasado", expresó el presidente de Talleres de Córdoba, entendiendo la dificultad institucional que le podría causar un descenso a la segunda división.

El Chiqui, a priori, se siente tan victorioso ante este rival, que no tuvo tapujos en retuitear a su número 2, Pablo Toviggino.

“Qué CARA DE PIEDRA que sos! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional.", expresó en uno de sus fragmentos el tesorero de la AFA.

En cuanto a la política nacional, Chiqui, siempre se mostró más cercano al peronismo y lo que sucedió el pasado domingo no fue la excepción.

Felicitó a Axel Kicillof luego de la aplastante victotria en la Provincia : "En este día tan importante y especial, quiero felicitar a @Kicillofok y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas. Este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia. Que sigan los éxitos.".

Con dos de sus rivales totalmente debilitados, seguramente sea uno de los momentos con mayor poder de Chiqui Tapia en la AFA, que para colmo, es totalmente avalado por los jugadores campeones del mundo con la Selección Argentina.

