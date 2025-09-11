El Papu Gómez se prepara para retornar después de su extensa sanción del doping. Queda poco para que pueda volver a jugar a sus 37 años, una edad que, según él, no le impide seguir estirando un poco más su gran trayectoria como futbolista.
"TODO EL TIEMPO A MIL"
Papu Gómez y una inesperada confesión sobre Scaloni cuando jugaron en Atalanta
Todavía frenado por el doping, el Papu Gómez dio detalles del tiempo en que compartió vestuario junto con Lionel Scaloni, luego su entrenador en la Albiceleste.
La sanción caducará el próximo 19 de septiembre. En la previa a ese regreso, que lo tendrá como jugador del plantel de Calcio Padova, de la Serie B italiana, el Papu Gómez habló sobre su relación con Lionel Scaloni. No de cuando fue su dirigido en la Selección Argentina, en donde compartieron el logro del Mundial de Qatar 2022, sino de cuando fueron compañeros de equipo.
Papu Gómez, sobre Scaloni: "Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo"
El Papu Gómez y Lionel Scaloni fueron compañeros en el Atalanta, de Italia. Fue un periodo relativamente corto el que estuvieron juntos, y de hecho el Papu Gómez llegó al club de Bérgamo cuando el actual DT de la Albiceleste ya estaba en salida.
"Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado", dijo el ex Arsenal y San Lorenzo en diálogo con Julián Polo.
"Leo tenía 36, venía de la Lazio y ya en el Atalanta había tenido quilombos: lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros", contó.
No era una buena etapa de Scaloni, pero el Papu Gómez destacó su profesionalismo a pesar del mal momento. "No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario. Y cuando llego al Atalanta, me mudo al mismo barrio que él".
El vínculo de vecinos con el actual entrenador fue fundamental para el futbolista, que reconoció la compañía del hombre de Pujato: "Vivíamos al lado e íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa".
También reveló la personalidad de Scaloni en el vestuario y lo importante que era para el plantel: "Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario".