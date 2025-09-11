Papu Gómez y una inesperada confesión sobre Scaloni cuando jugaron en Atalanta

No era una buena etapa de Scaloni, pero el Papu Gómez destacó su profesionalismo a pesar del mal momento. "No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario. Y cuando llego al Atalanta, me mudo al mismo barrio que él".

"No jugó mucho, pero se entrenaba a morir" "No jugó mucho, pero se entrenaba a morir"

El vínculo de vecinos con el actual entrenador fue fundamental para el futbolista, que reconoció la compañía del hombre de Pujato: "Vivíamos al lado e íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa".

También reveló la personalidad de Scaloni en el vestuario y lo importante que era para el plantel: "Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario".

+ de Golazo24