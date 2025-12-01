El hijo de Mauro Viale había cuestionado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al que vinculó con el citado canal de streaming: “¿Cómo hace este tipo para pagar los sueldos de tipos caros como Marcelo Tinelli, Viviana Canosa, Fabián Doman, Alejandro Fantino y Jorge Rial?” se preguntó Jony al aire.
CÓNCLAVE VERSUS JONATAN VIALE
Fabián Doman: "Nunca he visto a periodistas argentinos investigar cuánto ganan sus colegas"
Los periodistas de Cónclave (Carnaval Stream), especialmente Fabián Doman, esta vez no polemizaron, fueron unánimes en sus críticas contra el conductor de TN.
Las letales respuestas de Doman, Rial, Fantino y Canosa
Fantino: ¿Por qué no te preocupás vos Jonatan de Marcelo Figoli, el dueño de Radio Rivadavia que te paga el sueldo. ¿Cómo le va al Huelva de España, un club del propio Figoli? El muchacho está con problemas en Europa. Estoy acostumbrado a Viale, no me saca de eje. Uno tiene la estatura de sus rivales.
Canosa: Me rompe mucho las pelotas que no tengo que se metan con mi laburo y que pregunten cuánto gano. Yo no voy a escuchar ópera en la Quinta de Olivos como Jonatan. ¿Va a acariciar los perros de Milei este chico Viale?
Doman: n os nombró a los cuatro: Rial, Canosa, Fantino y Doman. Como no es el primer colega le digo a Viale: “esto no se hace”. Se rompen de esta forma todos los límites de la lealtad. Quejate de que te pagan poco en tu medio en lugar de hablar de nosotros o mandar a tu mujer a cobrar PNTs (Publicidad no Tradicional).
Rial: “la manda a vender de todo a la mujer”.
Fantino: si Viale está enfrentado a Feinmann, me pongo del lado de Eduardo. Es algo tan vil y tan chico este ecosistema que no voy a entrar en cuestiones personales por respeto a su papá al que quise mucho. Pero, me parece deleznable lo que hizo el hijo.
Doman: ¿Fue parte del equipo de prensa de Romina Picolotti en la secretaría de Medio Ambiente de la Nación y habla de nosotros?