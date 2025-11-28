Nuevo round de Joni Viale y Rial; Noviembre negro para la industria; salí de ahí, Maravilla!!

1-Rial versus Joni Viale: pelea por mansión de US$ 1.5 millones
El conductor de Argenzuela (C5N) acusó a su par de ¿La Ves? (TN) de haber comprado una casa valuada en 1.5 millones de dólares en el country Los Cardales.
El hijo de Mauro Viale aseguró que solo tiene un departamento en Belgrano y calificó la versión como una operación.
Afectan a cientos de trabajadores industriales de firmas medianas y grandes.
Anunciaron suspensiones y desvinculaciones sectores golpeados como la construcción, autopartistas y alimentos.
La crisis ya impacta de lleno en fábricas claves y en su cadena de proveedores.
El pugilista recordó una de las noches más intensas de su carrera: la que se emitió a la 1 de la mañana y superó los 40 puntos de rating en la TV argentina.
En ese final dramático, mientras el campeón tambaleaba, el histórico relator Walter Nelson casi le suplicaba al aire:“¡Salí de ahí, Maravilla!”