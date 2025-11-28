urgente24
ACTUALIDAD Joni Viale > Jorge Rial > noviembre

RESUMEN AUDIOVISUAL 28/11

Nuevo round de Joni Viale y Rial; Noviembre negro para la industria; salí de ahí, Maravilla!!

Segundos afuera!! Colisionan Viale y Rial; Noviembre negro por despidos en la industria argentina; "salí de ahí, Maravilla!!" Confesiones de Sergio Martínez.

28 de noviembre de 2025 - 20:13
Maravilla Martínez

Maravilla Martínez

1-Rial versus Joni Viale: pelea por mansión de US$ 1.5 millones

El conductor de Argenzuela (C5N) acusó a su par de ¿La Ves? (TN) de haber comprado una casa valuada en 1.5 millones de dólares en el country Los Cardales.

El hijo de Mauro Viale aseguró que solo tiene un departamento en Belgrano y calificó la versión como una operación.

La guerra de carpetazos entre ambos bandos del periodismo sigue escalando y cada día suma un capítulo más intenso que el anterior. La guerra de carpetazos entre ambos bandos del periodismo sigue escalando y cada día suma un capítulo más intenso que el anterior.

Seguir leyendo

Embed - Rial vs. Viale: ahora la pelea es por… una mansión de USD 1.5 millones

2-Más de 20 industrias frenaron su actividad en Noviembre

Afectan a cientos de trabajadores industriales de firmas medianas y grandes.

Anunciaron suspensiones y desvinculaciones sectores golpeados como la construcción, autopartistas y alimentos.

La crisis ya impacta de lleno en fábricas claves y en su cadena de proveedores.

Desde la Casa Rosada solo atinan a acelerar la reforma laboral como respuesta para intentar contener la ola de cierres y despidos. Desde la Casa Rosada solo atinan a acelerar la reforma laboral como respuesta para intentar contener la ola de cierres y despidos.

Embed - Más de 20 industrias frenan su actividad y afectan a cientos de trabajadores

3-Maravilla Martínez contó por qué no abrazó a Chávez Jr. tras caer a la lona

El pugilista recordó una de las noches más intensas de su carrera: la que se emitió a la 1 de la mañana y superó los 40 puntos de rating en la TV argentina.

En ese final dramático, mientras el campeón tambaleaba, el histórico relator Walter Nelson casi le suplicaba al aire:“¡Salí de ahí, Maravilla!”

Años después, Martínez reveló por qué, tras la caída, no abrazó a Chávez Jr.Una explicación que reaviva uno de los momentos más icónicos del boxeo argentino. Años después, Martínez reveló por qué, tras la caída, no abrazó a Chávez Jr.Una explicación que reaviva uno de los momentos más icónicos del boxeo argentino.

Embed - Maravilla contó por qué no abrazó a Chávez Jr. tras caer a la lona

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES