Nuevo round de Joni Viale y Rial; Noviembre negro para la industria; salí de ahí, Maravilla!!

La crisis ya impacta de lleno en fábricas claves y en su cadena de proveedores.

Desde la Casa Rosada solo atinan a acelerar la reforma laboral como respuesta para intentar contener la ola de cierres y despidos.

3-Maravilla Martínez contó por qué no abrazó a Chávez Jr. tras caer a la lona

El pugilista recordó una de las noches más intensas de su carrera: la que se emitió a la 1 de la mañana y superó los 40 puntos de rating en la TV argentina.

En ese final dramático, mientras el campeón tambaleaba, el histórico relator Walter Nelson casi le suplicaba al aire:“¡Salí de ahí, Maravilla!”

Años después, Martínez reveló por qué, tras la caída, no abrazó a Chávez Jr.Una explicación que reaviva uno de los momentos más icónicos del boxeo argentino.