RESUMEN AUDIOVISUAL 27/11

Vuelve la "plata dulce" y el industricidio; Rial duro con Viale; ¿Ciclista Justiciero?

La Casa Rosada sigue alentando la importación con aranceles 0 ¿Liquidan las industrias?; Luis Juez defiende a Lorena Villaverde; Rial desafió a Jonatan Viale.

27 de noviembre de 2025 - 19:39
Jorge Rial y Jonatan Viale

1-Vuelve la “plata dulce”, tiemblan las industrias

Argentina vuelve a abrir sus puertas a una importación masiva, y las consecuencias ya se sienten en las fábricas.

En los últimos días electrodomésticos, autopartistas y empresas de la construcción comenzaron a cerrar sus plantas ante el atraso cambiario y la avalancha de productos importados.

Con un dólar atrasado, una presión tributaria altísima y costos financieros imposibles, la producción nacional queda en desventaja total, incapaz de competir en igualdad de condiciones.

Un déjà vu de principios de los años ’80 que vuelve a poner en alerta al sector productivo.

Embed - Vuelve el fantasma de la “plata dulce”

2-Ciclistas porteños versus automovilistas y motociclistas

Caos y discusiones en las bicisendas de la ciudad de Buenos Aires.

Un ciclista grabó cómo embiste y se cruza con automovilistas y motociclistas mientras circula por las ciclovías.

La Ciudad tiene 300 kilómetros de este tipo de recorrido pero muchos directamente no las respetan… y otros (como este "rider"), parecen tomarse la justicia por mano propia.

¿Héroe urbano o inadaptado peligroso? Las redes, divididas.

Embed - Ciclista vs. todos: caos y discusiones en plena ciudad

3-Rial versus Viale: estalla guerra de periodistas

El conductor de "Argenzuela" desafió públicamente a Jonatan Viale a un debate sobre el periodismo argentino.

Pero, el cruce no quedó ahí: Rial aseguró que el conductor de TN vive en una casa en Cardales valuada en 1,5 millones de dólares.

La interna mediática se recalienta y, desde ambos lados de la grieta, ya anticipan lo peor: carpetazos, revelaciones y golpes bajos en una batalla que recién empieza.

Embed - Rial vs. Viale: estalla la guerra de los periodistas

