Vuelve la "plata dulce" y el industricidio; Rial duro con Viale; ¿Ciclista Justiciero?

Un ciclista grabó cómo embiste y se cruza con automovilistas y motociclistas mientras circula por las ciclovías.

La Ciudad tiene 300 kilómetros de este tipo de recorrido pero muchos directamente no las respetan… y otros (como este "rider"), parecen tomarse la justicia por mano propia.

¿Héroe urbano o inadaptado peligroso? Las redes, divididas.

3-Rial versus Viale: estalla guerra de periodistas

El conductor de "Argenzuela" desafió públicamente a Jonatan Viale a un debate sobre el periodismo argentino.

Pero, el cruce no quedó ahí: Rial aseguró que el conductor de TN vive en una casa en Cardales valuada en 1,5 millones de dólares.

La interna mediática se recalienta y, desde ambos lados de la grieta, ya anticipan lo peor: carpetazos, revelaciones y golpes bajos en una batalla que recién empieza.