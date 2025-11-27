Vuelve la "plata dulce" y el industricidio; Rial duro con Viale; ¿Ciclista Justiciero?

1-Vuelve la “plata dulce”, tiemblan las industrias
Argentina vuelve a abrir sus puertas a una importación masiva, y las consecuencias ya se sienten en las fábricas.
La Casa Rosada sigue alentando la importación con aranceles 0 ¿Liquidan las industrias?; Luis Juez defiende a Lorena Villaverde; Rial desafió a Jonatan Viale.
En los últimos días electrodomésticos, autopartistas y empresas de la construcción comenzaron a cerrar sus plantas ante el atraso cambiario y la avalancha de productos importados.
Un déjà vu de principios de los años ’80 que vuelve a poner en alerta al sector productivo.
Caos y discusiones en las bicisendas de la ciudad de Buenos Aires.
Un ciclista grabó cómo embiste y se cruza con automovilistas y motociclistas mientras circula por las ciclovías.
¿Héroe urbano o inadaptado peligroso? Las redes, divididas.
El conductor de "Argenzuela" desafió públicamente a Jonatan Viale a un debate sobre el periodismo argentino.
Pero, el cruce no quedó ahí: Rial aseguró que el conductor de TN vive en una casa en Cardales valuada en 1,5 millones de dólares.