El sistema de pago que arrasa en el subte y no para de sumar usuarios

Los números respaldan el entusiasmo oficial. Desde que arrancó el sistema alternativo de pagos, se contabilizaron 174.276.453 transacciones realizadas con medios diferentes a la SUBE —que, vale aclarar, sigue funcionando normalmente—. Mensualmente, cerca de 19 millones de personas optan por el código QR, la tecnología NFC o sus tarjetas bancarias para atravesar los molinetes. Para que todo esto fuera posible, el operador invirtió en la actualización de los molinetes e incorporó 275 validadores flamantes distribuidos entre las 90 estaciones de la red.

image Sistema multipago en el Subte

El mismo sistema empezó a aplicarse en las 31 líneas de colectivo que ahora maneja la Ciudad, prometiendo uniformar la experiencia de pago en todo el transporte público porteño.

