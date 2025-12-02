En algunas ocasiones, recordamos aquellos días en los que había que juntar monedas para completar el boleto de colectivo, cuando viajar dependía exclusivamente de tener plata en el bolsillo. Hoy esa época quedó enterrada, dado que subirse a un subte, tren o colectivo implica decidir entre una variedad de alternativas que hace apenas unos años parecían imposibles.
"GRANDES DESCUENTOS"
El sistema de pago que arrasa en el subte y no para de sumar usuarios
Entre promociones, reintegros y nuevos métodos de pago, el subte vive su mayor transformación en años.
Y justamente en este escenario de transformación, el sistema de transporte subterráneo de Buenos Aires celebra su primer aniversario con el multipago operativo. Una modalidad que, lejos de ser un simple cambio, revolucionó la forma en que los porteños y turistas se desplazan bajo tierra. Las cifras hablan por sí solas: desde su implementación, más de un tercio de los usuarios —precisamente el 35%— eligió esta opción para pagar sus viajes, dejando de lado el método tradicional para sumarse a la comodidad de acercar una tarjeta o el celular al molinete.
Pero hay más. Porque la competencia entre bancos, emisoras de tarjetas y aplicaciones de pago disparó una guerra de beneficios que termina favoreciendo al usuario. Promociones que llegan hasta el reintegro total del valor del pasaje convirtieron cada viaje en una oportunidad para obtener grandes descuentos. En otras palabras, viajar pasó de ser un gasto a convertirse en una forma de ahorrar.
"Lo prometimos y cumplimos. Le dimos la libertad a cada usuario de elegir cómo pagar, logramos terminar con el monopolio de la SUBE y abrimos el juego a los privados. La competencia permite beneficiar a los usuarios con descuentos y reintegros sin aumentar el subsidio o los impuestos", expresó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien además añadió: "Este fue un hito muy importante para seguir modernizando el Subte como venimos haciendo. Por primera vez en 25 años llamamos a licitación para construir una línea nueva de Subte, la Línea F que comenzará a construirse el año que viene, estamos renovando la flota y poniendo en valor las estaciones".
QR, NFC y tarjetas ganan terreno en el subte
Mientras que Javier Ibáñez, presidente de Subterráneo de Buenos Aires S.A.U., lo resumió de esta manera: "Desde el inicio de la gestión estamos trabajando por un Subte más moderno, con mayor confort y tecnología. Y la incorporación del sistema mutipago nos pone a la altura de otras ciudades del mundo, que ofrecen servicios de transporte de calidad, permitiendo al usuario viajar más barato y con más comodidades".
Los números respaldan el entusiasmo oficial. Desde que arrancó el sistema alternativo de pagos, se contabilizaron 174.276.453 transacciones realizadas con medios diferentes a la SUBE —que, vale aclarar, sigue funcionando normalmente—. Mensualmente, cerca de 19 millones de personas optan por el código QR, la tecnología NFC o sus tarjetas bancarias para atravesar los molinetes. Para que todo esto fuera posible, el operador invirtió en la actualización de los molinetes e incorporó 275 validadores flamantes distribuidos entre las 90 estaciones de la red.
El mismo sistema empezó a aplicarse en las 31 líneas de colectivo que ahora maneja la Ciudad, prometiendo uniformar la experiencia de pago en todo el transporte público porteño.
