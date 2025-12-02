A medida que se acercan los cierres del año, la presión operativa y la fatiga emocional crecen dentro de las organizaciones. Frente a equipos agotados y climas laborales tensos, los especialistas advierten: sin conversaciones profundas y políticas de bienestar, ningún objetivo de fin de año puede sostenerse.
Sobre el cierre de 2025: Cómo llegar a fin de año 'sin quemar los últimos cartuchos'
En plena etapa de cierres surgen nuevas técnicas para llegar a fin de año con el mejor ánimo posible, hay que intentarlo. Te contamos cuáles son.
En este punto, vale observar que cuando no hay estímulo para aprender, las oficinas se vuelven espacios pasivos donde el compromiso declina y la fatiga emocional se instala.
Bajo ese concepto, Yamila Martorell, experta en transformación organizacional y vicepresidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP), advierte que solo el 16 % de las empresas argentinas ofrece programas integrales de bienestar emocional.
Lo curioso dice la profesional
Martorell plantea que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. En otras palabras, sin cambiar las conversaciones no cambiaremos nuestros entornos.
¿Qué preguntas faltan en las oficinas argentinas?
¿Qué diálogo puede frenar el automatismo del “aguantá un poco más” y dar paso a una cultura consciente, saludable y, por qué no, más productiva?
Oficinas renovadas
Más adelante en los detalles acota
Corporaciones
Por eso, agrega. El cierre corporativo requiere
- Acciones concretas
- Facilitar capacitación continua
- Flexibilizar modalidades laborales
- Implementar políticas de cuidado emocional,
- Alentar feedback horizontal y diseñar nuevas prácticas de reconocimiento.
- Hoy más que nunca, no alcanza con “premios simbólicos”; lo que suma energía es la posibilidad de ser escuchado, de sentirse significado y de reconstruir pertenencia.
En un contexto económico desafiante, puede parecer que es secundario frente a la urgencia financiera, pero el costo de no actuar es real y alto:
- Ausentismo
- Rotación
- Desgaste cultural y pérdida de creatividad se traducen en impacto económico y humano.
- Las preguntas a resolver son tan necesarias como incómodas:
—¿Qué se puede renovar cuando un equipo parece anestesiado?
—¿Cómo promover conversaciones que activen el contagio positivo entre colegas?
—¿Cómo pasar del storytelling motivacional al diálogo que transforma?
"Porque en los últimos meses del año, las conversaciones marcan el rumbo: no alcanza con esperar que 2026 sea distinto, hay que empezar a construirlo ahora". Remata Martorell
