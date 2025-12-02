urgente24
CAPITAL SOCIAL 2025 > fin de año > oficinas

VIDA PROFESIONAL

Sobre el cierre de 2025: Cómo llegar a fin de año 'sin quemar los últimos cartuchos'

En plena etapa de cierres surgen nuevas técnicas para llegar a fin de año con el mejor ánimo posible, hay que intentarlo. Te contamos cuáles son.

02 de diciembre de 2025 - 18:36
Nuevas técnicas ayudan a trabajar en oficinas de mejor ánimo todo el año.
Nuevas técnicas ayudan a trabajar en oficinas de mejor ánimo todo el año.

A medida que se acercan los cierres del año, la presión operativa y la fatiga emocional crecen dentro de las organizaciones. Frente a equipos agotados y climas laborales tensos, los especialistas advierten: sin conversaciones profundas y políticas de bienestar, ningún objetivo de fin de año puede sostenerse.

En este punto, vale observar que cuando no hay estímulo para aprender, las oficinas se vuelven espacios pasivos donde el compromiso declina y la fatiga emocional se instala.

images
Yanina Martorell (derecha) VP de la Asociaci&oacute;n Coaching Ontol&oacute;gico Profesional&nbsp;

Yanina Martorell (derecha) VP de la Asociación Coaching Ontológico Profesional

Bajo ese concepto, Yamila Martorell, experta en transformación organizacional y vicepresidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP), advierte que solo el 16 % de las empresas argentinas ofrece programas integrales de bienestar emocional.

Seguir leyendo

Lo curioso dice la profesional

Los líderes reconocen el problema, más del 80 % no sabe cómo abordarlo o lo considera caro, lento o ajeno Los líderes reconocen el problema, más del 80 % no sabe cómo abordarlo o lo considera caro, lento o ajeno

Martorell plantea que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. En otras palabras, sin cambiar las conversaciones no cambiaremos nuestros entornos.

¿Qué preguntas faltan en las oficinas argentinas?

¿Qué diálogo puede frenar el automatismo del “aguantá un poco más” y dar paso a una cultura consciente, saludable y, por qué no, más productiva?

Oficinas renovadas

Más adelante en los detalles acota

Renovar una oficina no es poner plantitas ni muebles feng shui, sino de posibilitar nuevos diálogos: escuchas sinceras, reconocimiento del desgaste, espacios seguros para expresar emociones y redefinir lo que ´vale´. Cuando eso ocurre, se despliegan formas de colaboración más genuinas, nace el afecto laboral y se activa el sentido compartido. Renovar una oficina no es poner plantitas ni muebles feng shui, sino de posibilitar nuevos diálogos: escuchas sinceras, reconocimiento del desgaste, espacios seguros para expresar emociones y redefinir lo que ´vale´. Cuando eso ocurre, se despliegan formas de colaboración más genuinas, nace el afecto laboral y se activa el sentido compartido.

Corporaciones

Por eso, agrega. El cierre corporativo requiere

  • Acciones concretas
  • Facilitar capacitación continua
  • Flexibilizar modalidades laborales
  • Implementar políticas de cuidado emocional,
  • Alentar feedback horizontal y diseñar nuevas prácticas de reconocimiento.
  • Hoy más que nunca, no alcanza con “premios simbólicos”; lo que suma energía es la posibilidad de ser escuchado, de sentirse significado y de reconstruir pertenencia.

En un contexto económico desafiante, puede parecer que es secundario frente a la urgencia financiera, pero el costo de no actuar es real y alto:

  1. Ausentismo
  2. Rotación
  3. Desgaste cultural y pérdida de creatividad se traducen en impacto económico y humano.
  4. Las preguntas a resolver son tan necesarias como incómodas:

—¿Qué se puede renovar cuando un equipo parece anestesiado?

—¿Cómo promover conversaciones que activen el contagio positivo entre colegas?

—¿Cómo pasar del storytelling motivacional al diálogo que transforma?

"Porque en los últimos meses del año, las conversaciones marcan el rumbo: no alcanza con esperar que 2026 sea distinto, hay que empezar a construirlo ahora". Remata Martorell

Más noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES