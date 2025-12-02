Sobre el cierre de 2025: Cómo llegar a fin de año 'sin quemar los últimos cartuchos'

Martorell plantea que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. En otras palabras, sin cambiar las conversaciones no cambiaremos nuestros entornos.

¿Qué preguntas faltan en las oficinas argentinas?

¿Qué diálogo puede frenar el automatismo del “aguantá un poco más” y dar paso a una cultura consciente, saludable y, por qué no, más productiva?

Oficinas renovadas

Más adelante en los detalles acota

Renovar una oficina no es poner plantitas ni muebles feng shui, sino de posibilitar nuevos diálogos: escuchas sinceras, reconocimiento del desgaste, espacios seguros para expresar emociones y redefinir lo que ´vale´. Cuando eso ocurre, se despliegan formas de colaboración más genuinas, nace el afecto laboral y se activa el sentido compartido. Renovar una oficina no es poner plantitas ni muebles feng shui, sino de posibilitar nuevos diálogos: escuchas sinceras, reconocimiento del desgaste, espacios seguros para expresar emociones y redefinir lo que ´vale´. Cuando eso ocurre, se despliegan formas de colaboración más genuinas, nace el afecto laboral y se activa el sentido compartido.

Corporaciones

Por eso, agrega. El cierre corporativo requiere

Acciones concretas

Facilitar capacitación continua

Flexibilizar modalidades laborales

Implementar políticas de cuidado emocional,

Alentar feedback horizontal y diseñar nuevas prácticas de reconocimiento.

Hoy más que nunca, no alcanza con “premios simbólicos”; lo que suma energía es la posibilidad de ser escuchado, de sentirse significado y de reconstruir pertenencia.

En un contexto económico desafiante, puede parecer que es secundario frente a la urgencia financiera, pero el costo de no actuar es real y alto:

Ausentismo Rotación Desgaste cultural y pérdida de creatividad se traducen en impacto económico y humano. Las preguntas a resolver son tan necesarias como incómodas:

—¿Qué se puede renovar cuando un equipo parece anestesiado?

—¿Cómo promover conversaciones que activen el contagio positivo entre colegas?

—¿Cómo pasar del storytelling motivacional al diálogo que transforma?

"Porque en los últimos meses del año, las conversaciones marcan el rumbo: no alcanza con esperar que 2026 sea distinto, hay que empezar a construirlo ahora". Remata Martorell

