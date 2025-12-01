AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

En virtud de ello, luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas, a fin de que todas las empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas. La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora de los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales

¿Qué pasará con la Primera Nacional?

Luego de mucha expectativa sobre dónde se transmitirán las categorías de ascenso, el Prosecretario Ejecutivo de AFA, Maximiliano Levy, hizo una confirmación al respecto.

Levy, quien además es presidente de Almirante Brown, declaró en Picado TV: "La Primera Nacional va a ir por AFA Play".

Si bien aún no es oficial, algunos rumores indican que la suscripción para acceder a los partidos de la plataforma sería de 10 dólares.

Por otro lado, ya se confirmaron los dos equipos ascendidos a la Primera División en 2025. Ayer, domingo 30 de noviembre, Estudiantes de Río Cuarto igualó 1-1 con Deportivo Madryn como visitante y aseguró su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo patagónico ya había perdido la final de la segunda categoría frente al otro ascendido, Gimnasia de Mendoza.

En cuanto a la Primera Nacional 2026, el sorteo para definir el armado de las dos zonas se realizará el 22 de diciembre. Al igual que este año, el torneo contará con 36 equipos divididos en dos grupos de 18, con un fixture de 34 fechas, todos contra todos en ida y vuelta.

