Han sido días movidos para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Chiqui Tapia. Su conducción está en el ojo de la tormenta y tomó una decisión sobre la Primera Nacional (y el ascenso) que deja a TyC Sports fuera de juego.
¿QUÉ PASÓ?
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Confirmado: llora TyC Sports por la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la Primera Nacional.
Hace algunos días se confirmó que el histórico canal del ascenso ya no transmitirá los partidos de estas categorías. Además, un importante dirigente reveló dónde se podrá ver la segunda categoría del fútbol argentino.
AFA y TyC Sports
Hace algunos días, la AFA confirmó que, a partir de 2026, el ascenso dejará de ser televisado por TyC Sports.
El comunicado oficial indicó lo siguiente:
La Asociación del Fútbol Argentino informa que, con la disputa del último partido de la temporada 2025 de las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana, finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A., con fecha 31 de marzo de 2016 y su modificatoria de fecha 6 de junio de 2019, relativo a la televisación de los torneos mencionados.
En virtud de ello, luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas, a fin de que todas las empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas. La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora de los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales
¿Qué pasará con la Primera Nacional?
Luego de mucha expectativa sobre dónde se transmitirán las categorías de ascenso, el Prosecretario Ejecutivo de AFA, Maximiliano Levy, hizo una confirmación al respecto.
Levy, quien además es presidente de Almirante Brown, declaró en Picado TV: "La Primera Nacional va a ir por AFA Play".
Si bien aún no es oficial, algunos rumores indican que la suscripción para acceder a los partidos de la plataforma sería de 10 dólares.
Por otro lado, ya se confirmaron los dos equipos ascendidos a la Primera División en 2025. Ayer, domingo 30 de noviembre, Estudiantes de Río Cuarto igualó 1-1 con Deportivo Madryn como visitante y aseguró su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo patagónico ya había perdido la final de la segunda categoría frente al otro ascendido, Gimnasia de Mendoza.
En cuanto a la Primera Nacional 2026, el sorteo para definir el armado de las dos zonas se realizará el 22 de diciembre. Al igual que este año, el torneo contará con 36 equipos divididos en dos grupos de 18, con un fixture de 34 fechas, todos contra todos en ida y vuelta.
