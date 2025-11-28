Desde hace varios días la AFA está envuelta en una gran polémica por lo que fue el título otorgado a dedo a Rosario Central, el pasillogate de Estudiantes de La Plata y las sanciones para los jugadores del Pincha y Juan Sebastián Verón. En medio de todo esto, Conmebol tomó una medida fuertísima con Chiqui Tapia.
ATENCIÓN VERÓN
La fuerte medida de Conmebol con Tapia en medio de las polémicas en AFA
A través de sus redes oficiales, Tapia reveló la determinación que se tomó en el congreso extraordinario de Conmebol.
A horas de lo que será la final de la Copa Libertadores con Palmeiras y Flamengo como protagonistas se llevó a cabo un Congreso Extraordinario de Conmebol donde los líderes de todas las asociaciones miembros se hicieron presentes. Fue allí que la casa madre del fútbol sudamericano, con Alejandro Domínguez a la cabeza, le dio un apoyo enorme a Chiqui Tapia.
En la tarde de hoy se llevó a cabo una votación donde Tapia fue ratificado con en el cargo de representante de la Confederación Sudamericana ante la FIFA. La elección de Chiqui fue por unanimidad y esto significa que el mandamás de la AFA ocupa uno de los cargos más importantes en el mundo del fútbol a nivel mundial.
Chiqui Tapia, apoyado fuertemente por Conmebol
“Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado por unanimidad como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo”, comentó Chiqui Tapia en su cuenta de X, agradeciendo también a sus pares que fueron los que lo posicionaron en este lugar.
Al mismo tiempo, al presidente de la AFA aprovechó para sacar chapa. “Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo”, sentenció, justo en uno de los momentos donde más reproches está recibiendo.
Esto deja a las claras que Chiqui Tapia está jugando en ligas mayores y su carrera política como dirigente de fútbol lo está llevando a lo más alto a nivel mundial, haciendo un camino bastante similar al que hizo Julio Humberto Grondona. Esto también significa que el presidente de la AFA sigue acumulando poder para hacer y deshacer a su antojo en el fútbol doméstico.
Más en GOLAZO 24
River desata un escándalo y toma una decisión impensada con Sebastián Villa
La última decisión de Gallardo que genera un escándalo en River
Tras el llamado de River, Santiago Sosa soltó una bomba que explota en Racing
Ruggeri reveló el error fatal de Gallardo que llevó a la ruina de River