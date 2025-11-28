Autos: El cambio que rompe las reglas y elimina un trámite histórico en Argentina

La derogación de la cédula azul —un documento históricamente utilizado por quienes manejaban vehículos sin ser titulares registrales— apunta a eliminar un paso burocrático que, según autoridades, ya no tenía sentido en un sistema que busca operar de manera digital.

¿Cómo autorizar a alguien a usar tu auto con el nuevo sistema digital?

Con el nuevo esquema, la habilitación para conducir autos ajenos es completamente online. Ya no se requiere concurrir a un Registro del Automotor: todo se gestiona desde plataformas oficiales como Mi Argentina y el Sistema Integral de Trámites Electrónicos.

Según el Artículo 5° de la disposición, el titular registral tiene la facultad de permitir que su propia cédula verde sea visualizada por uno o más terceros designados. Para hacerlo, se deben completar los siguientes pasos:

Ingresar al Sistema Integral de Trámites Electrónicos.

Validarse en el portal del ARCA utilizando la clave fiscal correspondiente.

utilizando la clave fiscal correspondiente. Seleccionar el dominio del vehículo en el que el usuario figura como titular.

del vehículo en el que el usuario figura como titular. Identificar al tercero autorizado, cargando nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI.

Una vez finalizado el proceso, la persona autorizada podrá ver la cédula verde del vehículo desde la sección “Mis vehículos” dentro de la app Mi Argentina. Este permiso puede ser revocado de forma digital en cualquier momento, siguiendo los mismos pasos.

autos, cédula azul

¿Las cédulas azules siguen funcionando para algunos autos?

Aunque fueron derogadas, las cédulas azules que fueron emitidas antes de la entrada en vigencia de la disposición siguen siendo válidas. Su uso podrá continuar hasta que cambie el titular del auto o hasta que el solicitante decida revocarlas. Es decir, nadie está obligado a descartar o reemplazar esos documentos de forma inmediata.

