Crédito: Banco Nación le pone voluntad pero los autos 0km siguen lejos

Banco Nación bajó la tasa de interés para créditos destinados a la compra de autos al 38%. El acceso sigue siendo muy complejo.

14 de noviembre de 2025 - 12:49
Banco Nación actualizó el interés de su programa +Autos.

Banco Nación actualizó el interés de su programa +Autos. 

Sin embargo, la accesibilidad masiva a los coches seguiría en órden restrictivo, dejando a ese bien muy lejos del bolsillo promedio, al cual se debería destinar un crédito público. Con un interés por encima de la inflación proyectada y un Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual del 57,02%, las cuotas para los autos más baratos del mercado consumiría gran parte del salario promedio proyectado.

Para comprobar esto último, basta comparar el precio del auto más accesible del mercado con la cuota final que se permite proyectar en la calculadora digital que ofrece el Banco Nación. En ese sentido, el programa “+Autos” del BNA ofrece financiación del 100% del valor del vehículo en hasta 100 millones de pesos y por un plazo máximo de 72 meses.

Desde octubre, en Argentina no se consiguen autos cero kilómetro por debajo de los 20 millones de pesos.

Hay crédito para el acceso a los autos cero kilómetro.

Hay crédito para el acceso a los autos cero kilómetro.

El auto cero kilómetro sigue siendo un sueño

Durante octubre, el coche más barato disponible en el mercado local fue el compacto del segmento A Renault Kwid. En su versión de entrada de gama, el precio rondó los 23.830.000 pesos.

Mientras tanto, el último dato oficial referido a salarios es el RIPTE del Ministerio de Trabajo, un indicador que no está elaborado para medir la evolución salarial, pero que sigue la secuencia promedio de la remuneración en Argentina. Durante septiembre (último dato), los salarios en bruto promediaron los 1.551.831,75 pesos.

Según la calculadora del BNA +Autos, un préstamo para acceder a un Renault Kwid base en un plazo de cancelación de 72 meses demandaría ingresos netos de 3.337.549,28 pesos. Además, la cuota mensual ascendería a 1.001.264,79 pesos.

Cabe destacar que el crédito del Banco Nación es un préstamo no prendario. Esto supone una gran ventaja para los clientes ya que no existe la necesidad de una garantía para acceder al dinero solicitado.

Además, la gestión es 100% online y se realiza en la concesionaria adherida al programa presentando el DNI. No existe necesidad de ser cliente previamente y la gestión contempla la carga del IVA, eximiéndose su pago en el momento al comprador.

El Banco Nación bajó la tasa para su crédito para autos.

El Banco Nación bajó la tasa para su crédito para autos.

El crédito del Banco Nación, una oportunidad de trabajo

Por fuera de las restricciones de tasas, la baja del interés del Banco Nación abriría una oportunidad para aquellos compradores sin capital que apunten al vehículo como herramienta de trabajo. En ese sentido, la caída desde el 50% del interés reactivaría con fuerza el mercado de utilitarios, que en su mayoría quedan dentro de las posibilidades por la financiación de hasta 100 millones de pesos.

Además, el acceso al crédito mencionado brinda la apertura de una cuenta simultánea en el Banco Nación, como así también la emisión de una tarjeta digital al igual que importantes descuentos en Nación Seguros.

