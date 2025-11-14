Crédito: Banco Nación le pone voluntad pero los autos 0km siguen lejos

Mientras tanto, el último dato oficial referido a salarios es el RIPTE del Ministerio de Trabajo, un indicador que no está elaborado para medir la evolución salarial, pero que sigue la secuencia promedio de la remuneración en Argentina. Durante septiembre (último dato), los salarios en bruto promediaron los 1.551.831,75 pesos.

Según la calculadora del BNA +Autos, un préstamo para acceder a un Renault Kwid base en un plazo de cancelación de 72 meses demandaría ingresos netos de 3.337.549,28 pesos. Además, la cuota mensual ascendería a 1.001.264,79 pesos.

Cabe destacar que el crédito del Banco Nación es un préstamo no prendario. Esto supone una gran ventaja para los clientes ya que no existe la necesidad de una garantía para acceder al dinero solicitado.

Además, la gestión es 100% online y se realiza en la concesionaria adherida al programa presentando el DNI. No existe necesidad de ser cliente previamente y la gestión contempla la carga del IVA, eximiéndose su pago en el momento al comprador.

El crédito del Banco Nación, una oportunidad de trabajo

Por fuera de las restricciones de tasas, la baja del interés del Banco Nación abriría una oportunidad para aquellos compradores sin capital que apunten al vehículo como herramienta de trabajo. En ese sentido, la caída desde el 50% del interés reactivaría con fuerza el mercado de utilitarios, que en su mayoría quedan dentro de las posibilidades por la financiación de hasta 100 millones de pesos.

Además, el acceso al crédito mencionado brinda la apertura de una cuenta simultánea en el Banco Nación, como así también la emisión de una tarjeta digital al igual que importantes descuentos en Nación Seguros.

