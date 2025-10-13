Informe de salarios: Cuánto se gana según posición y rubro en Argentina

Las diferencias regionales se profundizan

La brecha entre regiones vuelve a ser uno de los rasgos más notorios del informe. Buenos Aires y la región pampeana concentran los mejores salarios del país, impulsados por la demanda de servicios corporativos, tecnología y banca.

En contraste, el NEA y NOA presentan ingresos entre 15% y 25% más bajos para la misma posición, afectando especialmente a perfiles administrativos y técnicos.

Por ejemplo, un Analista de Recursos Humanos percibe alrededor de $3 millones en Buenos Aires, pero apenas $2,5 millones en el norte argentino. La distancia salarial refleja la concentración de empresas multinacionales en la capital y la menor competencia laboral en las provincias del interior.

Administración, logística y manufactura

El segmento de administración y finanzas, que sirve como base comparativa del relevamiento, muestra rangos salariales que van de $4,5 millones a $6,9 millones para posiciones semi senior.

En logística y transporte, los analistas perciben entre $2,5 millones y $4,5 millones, mientras que un Gerente de Logística puede alcanzar los $11,6 millones mensuales.

En manufactura, los puestos de Jefe de Producción o Calidad se ubican entre $4 millones y $6 millones, con diferencias de hasta 30% según la ubicación geográfica y el tamaño de la planta.

Estos rubros representan el núcleo del empleo formal argentino y, aunque muestran mejoras nominales, siguen perdiendo poder de compra frente a la inflación acumulada.

Los perfiles técnicos, un activo cada vez más demandado

El informe subraya un fenómeno transversal: la escasez de mano de obra técnica calificada. En sectores como farmacéutica, alimentos, mantenimiento y automatización industrial, los aumentos superaron ampliamente el promedio general.

Un Técnico de Farmacia percibe hoy entre $1,3 millones y $1,7 millones, mientras que un Técnico de Mantenimiento o Automatización puede ganar entre $2,8 millones y $3,5 millones.

En tecnología, los perfiles técnicos intermedios —como los DevOps o especialistas en infraestructura cloud— registran remuneraciones de hasta $6,9 millones, cifra que hace apenas un año era exclusiva de puestos gerenciales.

La competencia global por el talento argentino, especialmente en IT, continúa tensionando los salarios y empujando a muchas empresas a dolarizar parte de las compensaciones.

Servicios y retail: los más rezagados del mercado

El contraste se hace evidente al analizar los sectores de servicios y comercio minorista, donde las remuneraciones se ubican entre $2,5 millones y $4 millones mensuales para puestos semi senior.

Las pymes del sector reconocen dificultades para acompañar los incrementos del resto del mercado y, ante la imposibilidad de sostener subas proporcionales, apelan a beneficios no monetarios: horarios flexibles, capacitaciones y días libres adicionales.

Randstad advierte que este tipo de compensaciones no logra reemplazar el deterioro del poder adquisitivo, pero ayuda a contener la rotación laboral en un contexto de alta incertidumbre económica.

Una recomposición nominal que no alcanza

El reporte confirma lo que otras consultoras privadas vienen señalando: los aumentos salariales de 2025 fueron significativos en términos nominales, pero insuficientes frente a la inflación acumulada, que ronda el 185% hasta septiembre.

Los salarios registrados del sector privado crecieron cerca de 150% en el mismo período, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo real cercana al 12%.

En la práctica, los incrementos lograron sostener niveles de consumo básicos en los primeros meses del año, pero no alcanzan para revertir el deterioro estructural de los ingresos.

El desafío empresarial

La combinación de inflación alta, falta de dólares y expectativas inciertas para 2026 obliga a las compañías a rediseñar sus políticas de compensaciones.

Las estrategias más frecuentes incluyen aumentos escalonados trimestrales, bonificaciones por objetivos en moneda dura y ajustes automáticos atados a inflación.

Sin embargo, Randstad advierte que muchas empresas están priorizando un enfoque mixto, donde los beneficios intangibles ganan terreno como herramienta de fidelización.

Un mercado segmentado y en transición

El Informe de salarios 2025 refleja con claridad el proceso de polarización laboral que atraviesa la economía argentina. Mientras los sectores intensivos en conocimiento —como IT, energía o finanzas— sostienen incrementos por encima de la media, el resto de la estructura productiva avanza con rezago.

El mercado laboral se vuelve cada vez más competitivo en la cúspide, pero más precario en la base. La brecha territorial y sectorial se amplía, consolidando un país donde la remuneración depende cada vez más de qué se hace, dónde se hace y para quién se trabaja.

