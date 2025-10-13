¿Por qué el oro no para de marcar récords?

Por qué aumentaron los metales preciosos

Los analistas coinciden en que detrás de este auge hay una combinación de fuerzas que fortalecen la demanda por activos seguros. En primer lugar, se observa un flujo constante de capital hacia los ETFs respaldados en oro, que refuerzan su atractivo como instrumento accesible para inversores institucionales y particulares.

Además, las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés —posiblemente en octubre y diciembre— han añadido un sesgo favorable al oro, al reducir el costo de oportunidad de tener activos sin rendimiento.

A ello se suma el contexto geopolítico: el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el fin de ciertas treguas económicas y la agudización de riesgos políticos globales han potenciado la búsqueda de refugios.

Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures, advirtió a Bloomberg que si la tendencia se mantiene, el oro “podría superar los US$ 5.000 para fines de 2026”, impulsado por compras de bancos centrales, entradas estables en ETFs y expectativas de tasas más bajas en Estados Unidos.

¿Qué implicancias tiene para los mercados y los inversores?

La escalada en los precios del oro y la plata refleja una migración de capital hacia activos de menor riesgo en un entorno de alta incertidumbre. Para quienes buscan resguardar valor ante turbulencias económicas o políticas, estos metales vuelven a erigirse como activos “seguros”.

Para los mercados financieros, este fenómeno puede tener efectos mixtos: por un lado, puede reflejar ansiedad y aversión al riesgo; por otro, puede potenciar apuestas especulativas si se afianza la expectativa de tasas más bajas. Además, la presión sobre el dólar y su relación con el oro podría intensificarse en los próximos meses.

En cuanto a los bancos centrales, muchos ya vienen reforzando sus reservas de oro como parte de su estrategia de diversificación y protección frente a choques externos, lo que podría alimentar una demanda sostenida.

