¿Quieres reducir el colesterol? Come media taza de este alimento a diario

Según el sitio especializado Heart UK, “se ha demostrado que comer al menos cuatro porciones por semana (una porción equivale aproximadamente a 120-140 g cuando se cocina) de frijoles, guisantes o lentejas reduce el colesterol y mejora la salud cardíaca a largo plazo”.

“Especialmente cuando reemplazan alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como la carne”, agrega.

De acuerdo con UCLA Health, una porción de frijoles equivale a solo media taza. Puede que parezca poco, pero hay buenas noticias: “Esa pequeña cantidad es muy nutritiva”, destacan.

Además, investigadores de la Universidad de Colorado-Colorado Springs encontraron que, el consumo diario de media taza de frijoles pintos resultó en una reducción promedio del colesterol total y del colesterol LDL de más del 8 %, según esa casa de estudios.

¿Por qué los frijoles son buenos para el colesterol?

Una de las principales claves de los frijoles para reducir el colesterol parece estar en su alto contenido de fibra dietética.

La fibra ayuda a disminuir la cantidad de colesterol que se absorbe cuando comemos. Por ejemplo, media taza de frijoles negros contiene, al menos, 8 gramos de fibra.

“Eso equivale aproximadamente al 25 % de la fibra total que necesitas al día solo en esa porción”, indica la Dra. Mopelola Adeyemo, nutricionista clínica de UCLA Health.

Incluso los frijoles enlatados podrían ser beneficiosos para el colesterol, según una investigación.

En un estudio que aparece en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los investigadores encontraron que el consumo de 1 taza (180 g) de frijoles enlatados de diversas variedades redujo el colesterol total y el colesterol LDL en adultos con colesterol LDL elevado.

Los investigadores concluyeron que esto “respalda una estrategia práctica para la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

Aunado a esto, los frijoles ayudan a tener una vida más larga, disminuye el azúcar en sangre, son buenas fuentes de proteínas, ayudan a controlar el peso corporal, y más. Pero, ¿Quién necesita más razones para incluirlos en la dieta?

