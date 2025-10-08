Muchos consideran que hay un antes y un después en la salud mental en el deporte luego de lo que hizo Simone Biles. La gimnasta estrella de los Estados Unidos renunció a la final all-around por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a cuatro finales individuales, tras enfrentar problemas con su salud mental.
GIMNASTA ESTRELLA
5 poderosas lecciones de Simone Biles en Argentina sobre salud mental
En su paso por Argentina, Simone Biles, una de las máximas figuras del deporte mundial, ha dejado algunas lecciones sobre salud mental para aprovechar.
El caso de Simone Biles en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
“Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”, comunicó USA Gymnastics en su cuenta de Twitter, en aquel entonces.
Luego se conoció que Biles había sufrido algo llamado "twisties", un bloqueo mental causado por la extrema presión y el estrés, y que provoca una desconexión entre la mente y el cuerpo, algo que se considera muy peligroso en la gimnasia.
Toda esta situación, junto con la valentía de Biles al renunciar, abrió un debate mundial sobre la salud mental en el deporte.
Pero, Biles no renunció por completo. Ella estuvo trabajando tanto en su cuerpo como en su mente, lo cual le ayudó a ganar tres medallas de oro y una plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Simone Biles en Argentina
Ahora, la ganadora de 11 medallas olímpicas y 23 medallas doradas en campeonatos mundiales, se ha convertido en una referente de la salud mental entre los deportistas y en el público en general.
Ella aún no sabe si participará en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028, pero de lo que sí está segura es que hay que trabajar por romper el estigma de la salud mental.
De visita en Buenos Aires, Argentina, Biles ofreció este 08/10 una charla motivacional, en la sede del Gobierno de la Ciudad, de la que se desprenden algunas lecciones sobre lo importante que es cuidar la mente.
He aquí algunas frases destacadas de la charla motivacional de Simone Biles en Argentina:
La importancia de recibir ayuda
"Voy a terapia 1 vez por semana, eso es parte de mi rutina diaria. Antes odiaba ir a terapia, me daba mucho miedo, me daba miedo que pensaran que era débil y no fuerte en realidad. Ahora sí soy fuerte y estoy recibiendo la ayuda que necesito y que merezco".
Dejar de mostrar los problemas de salud mental como una debilidad
"La salud mental realmente sigue siendo un gran estigma en el mundo, no se habla suficiente. Hay que romper con este estigma conversando sobre esto, mostrando lo que pasa, dejar de mostrarlo como una debilidad y empezar a pensar que uno necesita y merece ayuda".
Conversar sobre la salud mental
"Empezamos a tener conversaciones globales sobre la salud mental y me parece que hay muchos atletas que están hablando de esto, expresando lo que les pasa, contando sus historias (...) esto es muy importante, que sigamos manteniendo estas conversaciones, para romper con este estigma".
Los deportistas no son máquinas
"Al principio, cuando estaba en un escenario mundial y me estaba convirtiendo en modelo para las gimnastas jóvenes del mundo, realmente me sentía intimidada por esto, sentía que tenia que ser perfecta en todo lo que hacia fuera y dentro del gimnasio, y en un momento dije: todavía soy joven, si yo puedo ser honesta, vulnerable en todas mis plataformas, la gente puede ver que sigo siendo un ser humano, más que simplemente una máquina de ganar medallas de oro".
Cuidado con las redes sociales
"Las redes sociales sociales no son fáciles de manejar. Yo sé que a veces entramos a las redes cuando somos muy jóvenes y, quizá, deberían haber ciertas reglamentaciones o requisitos, porque los niños tan pequeños no deberían ver este tipo de comentarios negativos, cuando hablan de ellos, porque pueden dañarlos y dañar su autoestima".
