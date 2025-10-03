A menudo las personas deprimidas se preguntan: ¿Qué hacer para salir de la depresión? ¿Qué es lo mejor para quitar la depresión y mejorar la salud mental? ¿Cómo aliviar la depresión sin medicamentos? Y es que, la ciencia ha comprobado la eficacia de algunos antidepresivos naturales.
¿Quieres aliviar la depresión de forma natural? Estudio sugiere esto
Estudio revela una forma natural de aliviar los síntomas de depresión y mejorar la salud mental: Es fácil y efectiva.
Entre las soluciones naturales para la depresión, la meditación se muestra como una de las prácticas más efectivas, especialmente, la atención plena.
No son pocos los estudios que lo han confirmado, incluida una revisión de investigaciones de la Universidad Johns Hopkins.
Solución natural para la depresión
Probablemente, todos hemos experimentado depresión en algún momento, caracterizada por un estado de ánimo bajo, falta de energía, pérdida de alegría, fatiga y más.
La buena noticia es que hay maneras de disminuir estos síntomas, incluso, en algunos casos, sin medicamentos ¿Cómo? meditando.
Un estudio de la Universidad Johns Hopkins sugiere que la meditación debería tener lugar entre las terapias que han demostrado aliviar los síntomas depresivos leves y moderados.
Los investigadores revisaron 47 estudios de meditación con 3.515 participantes que, en su mayoría, no sufrían de depresión clínica ni ansiedad clínica.
“La meditación se ha estudiado durante décadas, pero queríamos saber si realmente era mejor que el efecto placebo”, dice el experto de Johns Hopkins, Madhav Goyal, MD, MPH.
Goyal y su equipo comprobaron en el estudio que la meditación puede ser efectiva para disminuir los síntomas de depresión.
"La meditación pareció proporcionar tanto alivio de algunos síntomas de depresión como otros estudios con antidepresivos", afirma Goyal.
Y es que, los investigadores observaron que los participantes que realizaron un curso de meditación de ocho semanas experimentaron una mejora del 10 % al 20 % en los síntomas de depresión y del 5 % al 10 % en los síntomas de ansiedad, detallan en Johns Hopkins Medicine.
También ayudó a reducir el dolor.
De acuerdo con los resultados del estudio, la meditación más útil fue la atención plena, lo que se conoce como mindfulness.
“Una forma en que la atención plena puede ayudar es haciendo que uno se detenga y reaccione menos a lo que le molesta. Este proceso puede reducir los síntomas, haciéndolos menos molestos, y con el tiempo puede volverse algo natural con más práctica de meditación”, explicó Goyal.
¿Cómo meditar para calmar la depresión y ansiedad?
Ahora, bien sea para aliviar la depresión, reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, calmar el estrés u obtener otros beneficios, es preciso aprender a meditar.
¿Lo mejor? No necesitas mucho tiempo, es gratis y efectivo.
Aquí hay un video del psicólogo Ignacio Ribó para meditar en 5 minutos.
