¿Quieres aliviar la depresión de forma natural? Estudio sugiere esto

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins sugiere que la meditación debería tener lugar entre las terapias que han demostrado aliviar los síntomas depresivos leves y moderados.

Los investigadores revisaron 47 estudios de meditación con 3.515 participantes que, en su mayoría, no sufrían de depresión clínica ni ansiedad clínica.

“La meditación se ha estudiado durante décadas, pero queríamos saber si realmente era mejor que el efecto placebo”, dice el experto de Johns Hopkins, Madhav Goyal, MD, MPH.

Goyal y su equipo comprobaron en el estudio que la meditación puede ser efectiva para disminuir los síntomas de depresión.

"La meditación pareció proporcionar tanto alivio de algunos síntomas de depresión como otros estudios con antidepresivos", afirma Goyal.

Y es que, los investigadores observaron que los participantes que realizaron un curso de meditación de ocho semanas experimentaron una mejora del 10 % al 20 % en los síntomas de depresión y del 5 % al 10 % en los síntomas de ansiedad, detallan en Johns Hopkins Medicine.

También ayudó a reducir el dolor.

De acuerdo con los resultados del estudio, la meditación más útil fue la atención plena, lo que se conoce como mindfulness.

“Una forma en que la atención plena puede ayudar es haciendo que uno se detenga y reaccione menos a lo que le molesta. Este proceso puede reducir los síntomas, haciéndolos menos molestos, y con el tiempo puede volverse algo natural con más práctica de meditación”, explicó Goyal.

¿Cómo meditar para calmar la depresión y ansiedad?

Ahora, bien sea para aliviar la depresión, reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, calmar el estrés u obtener otros beneficios, es preciso aprender a meditar.

¿Lo mejor? No necesitas mucho tiempo, es gratis y efectivo.

Aquí hay un video del psicólogo Ignacio Ribó para meditar en 5 minutos.

