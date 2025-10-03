Durísimo comentario de Oscar Ruggeri sobre Riquelme

Pero el periodista tampoco se quedó atrás y finalizó este cómico cruce diciendo lo siguiente: “No sé si es un notición, pero está pasando. Una cancha que por momentos estuvo abandonada y sin pintura, hoy está remodelada y mejorada. Obviamente el hincha de Boca quiere otra cosa: títulos, un equipo competitivo en la Libertadores. Y eso es lo que se está tratando de buscar”.

Así se produjo este cómico cruce, el cual obviamente estaba guionado para sacar a la luz la ridícula entrevista que dio Juan Román Riquelme destacando cosas que al hincha no le interesan, el hincha quiere la Copa Libertadores, quiere hacer un mejor papel en el Mundial de Clubes, quiere a Boca no dentro de los mejores de Argentina, ni siquiera del continente, sino del Mundo, sino pregúntenle a los hinchas de Fluminense y Palmeiras el orgullo que sienten de haberles jugado de igual a igual a los gigantes europeos.

+ de Golazo24

Ander Herrera vuelve a sacudir el mundo Boca: Qué dicen en ESPN y TyC Sports

Mientras Scaloni cita a Cambeses: Brasil podría quedarse con Agustín Rossi

Preocupación en Barcelona: Lamine Yamal se volvió a lesionar