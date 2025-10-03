Hace unos días Juan Román Riquelme dio una entrevista al canal de Boca, donde destacó todos los puntos altos de su gestión, ignorando los títulos, ya que Boca no los consiguió. Debido a estas declaraciones el Oscar Ruggeri lo “mató” en el programa F90 de ESPN.
Durísimo comentario de Oscar Ruggeri sobre Riquelme
Oscar Ruggeri tuvo un comentario muy ácido con Juan Román Riquelme por las declaraciones en una entrevista al canal de Boca.
La ironía del “Cabezón” Ruggeri con Riquelme
En la última edición del programa F90 del viernes, mientras Augusto Cesar, cronista que cubre Boca, daba la actualidad del club que preside Juan Román Riquelme, Oscar Ruggeri lo interrumpió con una ironía “Augusto, andá rápido que están inaugurando la puerta de Brandsen 805”. Refiriéndose irónicamente a uno de los puntos que había destacado el presidente “Xeneize”.
A lo que el cronista le respondió: “Hay una refacción en la puerta, como otras que también se están llevando adelante. Pero claro Oscar, el hincha pide otras cuestiones”.
Pero Ruggeri redobló la apuesta y fue un poco más allá diciendo “Ah, pero es un notición”.
Pero el periodista tampoco se quedó atrás y finalizó este cómico cruce diciendo lo siguiente: “No sé si es un notición, pero está pasando. Una cancha que por momentos estuvo abandonada y sin pintura, hoy está remodelada y mejorada. Obviamente el hincha de Boca quiere otra cosa: títulos, un equipo competitivo en la Libertadores. Y eso es lo que se está tratando de buscar”.
Así se produjo este cómico cruce, el cual obviamente estaba guionado para sacar a la luz la ridícula entrevista que dio Juan Román Riquelme destacando cosas que al hincha no le interesan, el hincha quiere la Copa Libertadores, quiere hacer un mejor papel en el Mundial de Clubes, quiere a Boca no dentro de los mejores de Argentina, ni siquiera del continente, sino del Mundo, sino pregúntenle a los hinchas de Fluminense y Palmeiras el orgullo que sienten de haberles jugado de igual a igual a los gigantes europeos.
