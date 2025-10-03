Preocupación en Barcelona: Lamine Yamal se volvió a lesionar

image Lamine Yamal se resintió de su lesión y encendió las alarmas en el Fútbol Club Barcelona.

Preocupación en el FC Barcelona: Lamine Yamal se resintió de su lesión

Este viernes 3 de octubre llegaron las malas noticias en Fútbol Club Barcelona. El club culé informó que Yamal volvió a sufrir una molestia en el pubis tras el partido ante PSG y estará fuera de las canchas de 2 a 3 semanas.

Yamal, convocado horas antes por el seleccionador español Luis de la Fuente con vistas al próximo parón internacional, se perderá los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia y Bulgaria.

No hay certezas acerca de cuándo regresará a los terrenos de juego Lamine Yamal. Aún así, con el duelo ante el Real Madrid a la vuelta de la esquina -será el próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu-, existe un gran interrogante sobre si el atacante dirá presente o no.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1974126448949801186&partner=&hide_thread=false Barcelona informó que REAPARECIERON LAS MOLESTIAS EN EL PUBIS DE LAMINE YAMAL, y estará de baja por 3 SEMANAS.



Recordemos que venía de perderse CUATRO PARTIDOS por esa misma lesión. pic.twitter.com/TCOAd5umUa — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 3, 2025

Seguí leyendo en Golazo24...

Carlo Ancelotti dejó, otra vez, afuera a Neymar de Brasil y ya nadie pregunta por él

Ander Herrera vuelve a sacudir el mundo Boca: Qué dicen en ESPN y TyC Sports

Román Iuch explotó contra el partido River-Racing y lo calificó de "morbo"

Revuelo en Boca: carpetearon a Fafi Pérez y tuvo que cerrar su Twitter

Polémica en Racing Club: Fuerte lo que cuentan sobre Marcos Rojo