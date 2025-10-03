Malas noticias para Hansi Flick. Lamine Yamal se resintió de la lesión en el pubis que lo tuvo alejado de las canchas durante cuatro partidos con el FC Barcelonay será baja nuevamente entre dos y tres semanas, por lo que está en riesgo su participación en el Clásico ante el Real Madrid del próximo 26 de octubre.
SE VIENE REAL MADRID
Preocupación en Barcelona: Lamine Yamal se volvió a lesionar
El crack del Fútbol Club Barcelona y de la Selección de España, Lamine Yamal, se resintió de su lesión en el pubis y peligra su presencia ante Real Madrid.
El delantero de 18 años agravó una molestia en la ingle mientras estaba con la Selección de España en la pasada Fecha FIFA de septiembre, algolo que enfureció al entrenador culé, debido a que el seleccionador Luis de la Fuente lo utilizó en los dos encuentros de la eliminatoria mundialista.
Ya son varios los encuentros que se perdió Yamal desde que comenzó esta temporada: brilló por su ausencia ante Valencia, Getafe y Oviedo en LaLiga, así como el debut del Barça en la UEFA Champions League en el duelo ante el Newcastle.
El extremo zurdo reapareció el domingo pasado (28/9) ante la Real Sociedad: ingresó en el minuto 58 y tuvo un impacto inmediato ya que sirvió una asistencia para el gol del triunfo que marcó Robert Lewandowski.
Este miércoles (1/10) fue titular en la derrota 1-2 del conjunto blaugrana a manos del PSG por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Lamine disputó los 90 minutos, con un primer tiempo en el que lució, y una parte complementaria en la que tuvo poco contacto con el balón.
Preocupación en el FC Barcelona: Lamine Yamal se resintió de su lesión
Este viernes 3 de octubre llegaron las malas noticias en Fútbol Club Barcelona. El club culé informó que Yamal volvió a sufrir una molestia en el pubis tras el partido ante PSG y estará fuera de las canchas de 2 a 3 semanas.
Yamal, convocado horas antes por el seleccionador español Luis de la Fuente con vistas al próximo parón internacional, se perderá los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 contra Georgia y Bulgaria.
No hay certezas acerca de cuándo regresará a los terrenos de juego Lamine Yamal. Aún así, con el duelo ante el Real Madrid a la vuelta de la esquina -será el próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu-, existe un gran interrogante sobre si el atacante dirá presente o no.
Seguí leyendo en Golazo24...
Carlo Ancelotti dejó, otra vez, afuera a Neymar de Brasil y ya nadie pregunta por él
Ander Herrera vuelve a sacudir el mundo Boca: Qué dicen en ESPN y TyC Sports
Román Iuch explotó contra el partido River-Racing y lo calificó de "morbo"
Revuelo en Boca: carpetearon a Fafi Pérez y tuvo que cerrar su Twitter
Polémica en Racing Club: Fuerte lo que cuentan sobre Marcos Rojo