Balón de Oro 2025: Ousmane Dembelé es el gran ganador y vence a Lamine Yamal

Yamal se quedó con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven de la temporada

Sin embargo, Ousmane Dembéle, pieza clave en el PSG multicampeón de Francia (Champions League, Copa de Francia y Ligue 1) fue el ganador del trofeo. Ronaldinho, figura histórica de este deporte, fue el encargado de presentar y entregar el premio.

"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", confesó el futbolista francés.

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Champions, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", añadió.

Tras Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, el ranking de los mejores 10 elegidos quedó así:

1) Ousmane Dembélé

2) Lamine Yamal

3) Vitinha

4) Salah

5) Raphina

6) Hakimi

7) Mbappé

8) Palmer

9) Donnarumma

10) Mendes

La representación argentina entre los ternados estuvo con Lautaro Martínez, que culminó en el puesto 20, y Alexis Mac Allister, en el puesto 22.

Balón de Oro Femenino

Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí, futbolista española, se quedó con el Balón de Oro por tercera vez consecutiva. Ya lo había conseguido en 2023 y 2024. Dominio absoluto de la jugador del Barcelona.

Trofeo Kopa Masculino

Lamine Yamal no logró el Balón de Oro pero sí se quedó con el Trofeo Kopa, que premia al mejor futbolista joven.

Trofeo Kopa Femenino

En la rama femenina, fue Vicky López, también del Barcelona, quien se quedó con el reconocimiento de este año.

Trofeo Yashin Masculino

El Trofeo Yashin distingue al mejor arquero. Gianluigi Donnarumma, de gran temporada en PSG (campeón de Champions League) fue reconocido con esta distinción. Hoy, el portero italiano se encuentra cuidando el arco del Manchester City, tras una conflictiva salida del club francés.

Dibu Martínez quedó en el puesto 8.

Trofeo Yashin Femenino

La arquera inglesa del Chelsea, Hannah Hampton, se coronó con el premio gracias a sus muy buenas actuaciones en el club londinense y en la selección. Con el combinado nacional salió campeona de la Eurocopa 2024, y con el Chelsea no paró de ganar títulos esta temporada: Women´s Super League, FA Cup y League Cup.

Trofeo Johan Cruyff Masculino

Aquí no hubo muchas sorpresas. A la hora de elegir al mejor entrenador, Luis Enrique fue el ganador indiscutido, gracias a su sólido trabajo en el PSG.

Trofeo Johan Cruyff Femenino

Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra que se consagró con la Eurocopa 2024, fue la galardonada en la rama femenina.

Trofeo al Club del Año Masculino

El PSG, multicampeón esta temporada, fue el equipo premiado.

Trofeo al Club del Año Femenino

Arsenal, campeón de la Champions League, se quedó con el trofeo.

