Balón de Oro 2025: Ousmane Dembelé es el gran ganador y vence a Lamine Yamal

Ousmane Dembélé fue elegido para llevarse el Balón de Oro 2025, tras una puja muy cerrada con Lamine Yamal. El delantero del PSG se quedó finalmente con el galardón mayor, tras una nómina que lo tuvo al joven español como el otro gran candidato al premio.
TODOS LOS GANADORES
Ousmane Demebélé es el ganador del Balón de Oro 2025 que entrega la revista France Football. Lamine Yamal quedó en segundo lugar.
Finalmente fue el "Mosquito" quien terminó siendo reconocido como el mejor futbolista de la temporada, en los prestigiosos premios que entrega la revista francesa France Football.
Ya sin Lionel Messi, máximo ganador con 8 trofeos, ni Cristiano Ronaldo, una nueva era en el fútbol y la entrega del Balón de Oro se ha inaugurado. El año pasado había sido Rodri, jugador del Manchester City, quien se se quedó con el galardón, y muchos creían que su compatriota Lamine Yamal se adjudicaría el de este año.
Su ascenso meteórico y cualidades que deslumbraron al mundo lo ubicaron como uno de los mejores futbolistas del planeta en la actualidad. Consagración de LaLiga con el Barcelona, de la Eurocopa con la selección de España, y pieza fundamental en ambos equipos tan solo con 17 años, Lamine Yamal era un candidato seguro.
Sin embargo, Ousmane Dembéle, pieza clave en el PSG multicampeón de Francia (Champions League, Copa de Francia y Ligue 1) fue el ganador del trofeo. Ronaldinho, figura histórica de este deporte, fue el encargado de presentar y entregar el premio.
"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", confesó el futbolista francés.
"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Champions, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", añadió.
Tras Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, el ranking de los mejores 10 elegidos quedó así:
1) Ousmane Dembélé
2) Lamine Yamal
3) Vitinha
4) Salah
5) Raphina
6) Hakimi
7) Mbappé
8) Palmer
9) Donnarumma
10) Mendes
La representación argentina entre los ternados estuvo con Lautaro Martínez, que culminó en el puesto 20, y Alexis Mac Allister, en el puesto 22.
Balón de Oro Femenino
Aitana Bonmatí, futbolista española, se quedó con el Balón de Oro por tercera vez consecutiva. Ya lo había conseguido en 2023 y 2024. Dominio absoluto de la jugador del Barcelona.
Trofeo Kopa Masculino
Lamine Yamal no logró el Balón de Oro pero sí se quedó con el Trofeo Kopa, que premia al mejor futbolista joven.
Trofeo Kopa Femenino
En la rama femenina, fue Vicky López, también del Barcelona, quien se quedó con el reconocimiento de este año.
Trofeo Yashin Masculino
El Trofeo Yashin distingue al mejor arquero. Gianluigi Donnarumma, de gran temporada en PSG (campeón de Champions League) fue reconocido con esta distinción. Hoy, el portero italiano se encuentra cuidando el arco del Manchester City, tras una conflictiva salida del club francés.
Dibu Martínez quedó en el puesto 8.
Trofeo Yashin Femenino
La arquera inglesa del Chelsea, Hannah Hampton, se coronó con el premio gracias a sus muy buenas actuaciones en el club londinense y en la selección. Con el combinado nacional salió campeona de la Eurocopa 2024, y con el Chelsea no paró de ganar títulos esta temporada: Women´s Super League, FA Cup y League Cup.
Trofeo Johan Cruyff Masculino
Aquí no hubo muchas sorpresas. A la hora de elegir al mejor entrenador, Luis Enrique fue el ganador indiscutido, gracias a su sólido trabajo en el PSG.
Trofeo Johan Cruyff Femenino
Sarina Wiegman, entrenadora de la selección de Inglaterra que se consagró con la Eurocopa 2024, fue la galardonada en la rama femenina.
Trofeo al Club del Año Masculino
El PSG, multicampeón esta temporada, fue el equipo premiado.
Trofeo al Club del Año Femenino
Arsenal, campeón de la Champions League, se quedó con el trofeo.