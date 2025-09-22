Retenciones: Milei sacrifica recaudación para defender la banda

image

El decreto además establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de las DJVE. Se trata de un esquema que intenta acelerar el ingreso de dólares y, al mismo tiempo, transmitir una señal de firmeza en la defensa de la banda cambiaria.

image

La novedad: carne también sin retenciones

El anuncio no se limitó a los granos. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que también se eliminan las retenciones a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre. En tono electoral, sostuvo que el de Milei es "el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos".

La decisión sorprende porque en julio pasado, en plena Exposición Rural de Palermo, Milei había dispuesto un recorte permanente de retenciones del 6,75% al 5% para la carne, mientras que en 2024 ya se habían eliminado en forma definitiva para algunos cortes de vaca destinados a China. Ahora, el beneficio incluye temporalmente al novillo y a las exportaciones de pollo.

Señal política y dudas del mercado

El mensaje es doble. Hacia afuera, el Gobierno busca mostrarse dispuesto a asumir costos elevados para defender el esquema cambiario y preservar la credibilidad ante el FMI y los mercados. Hacia adentro, Milei refuerza su narrativa electoral, intentando capitalizar el vínculo con el campo y prometer alivio fiscal.

Pero las dudas no desaparecen. Los analistas advierten que:

La medida puede adelantar liquidaciones y dejar un bache de dólares a partir de noviembre.

y dejar un bache de dólares a partir de noviembre. Algunos exportadores podrían esperar el resultado electoral antes de liquidar, aunque el tope de US$7.000 millones busca limitar ese riesgo.

antes de liquidar, aunque el tope de US$7.000 millones busca limitar ese riesgo. Existe la posibilidad de una aceleración transitoria de la inflación, producto del traslado de márgenes a precios internos.

Reuniones con cerealeras y la presión del FMI

Tras el anuncio, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) para detallar los alcances de la medida. El objetivo es claro: apurar las liquidaciones y garantizar el ingreso de divisas en el corto plazo.

En paralelo, el FMI sigue de cerca la dinámica cambiaria. La baja de retenciones es leída como un gesto para reforzar el cumplimiento de la banda de flotación, pero también como un factor que erosiona la recaudación en un contexto fiscal delicado.

Balance

La eliminación transitoria de retenciones a granos y carnes es un golpe de efecto con fuerte carga política y económica. Permite al Gobierno ganar oxígeno en el corto plazo, reforzar reservas y enviar un mensaje de decisión frente al mercado.

El interrogante es qué ocurrirá después de octubre. Si las elecciones no generan confianza, el país podría enfrentar un escenario con menos dólares disponibles, más presión inflacionaria y un nuevo frente de negociación con el FMI.

Por ahora, Milei juega todo a una carta: dólares frescos ya, aunque a costa de hipotecar la oferta futura. Por ahora, Milei juega todo a una carta: dólares frescos ya, aunque a costa de hipotecar la oferta futura.

Otras noticias de Urgente24

Paralizan la planta de Scania nuevamente y hay casi 600 suspensiones

Si esto no es desesperación, qué es: Javier Milei eliminó retenciones para todos los granos por 40 días

Por la suba del dólar, ATE pide un ingreso mínimo de casi $2 millones

Muy preocupado, Milei irá a 8 provincias que eligen 24 senadores pensando en la CSJN