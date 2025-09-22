Por la suba del dólar, ATE pide un ingreso mínimo de casi $2 millones

ATE exige reabrir paritarias y garantizar un ingreso mínimo de $1.900.000

"Sin oír el mensaje de las urnas, el Gobierno pretende seguir ajustando por congelamiento salarial. En el sector público, el ingreso promedio ha perdido más de un 40% de su poder de compra. Por estas horas el Gobierno no puede controlar la economía y esa crisis se descarga sobre las espaldas de trabajadores y jubilados. Se tienen que reabrir las paritarias y otorgar un aumento de emergencia que permita cubrir el valor que tiene la Canasta Familiar. El Gobierno debe garantizar un ingreso mínimo de 1.900.000 pesos en toda la administración pública", agregó el dirigente y completó:

El caballito de batalla del Gobierno, que era la baja de inflación, está en riesgo. La inflación está aumentando a pesar de que existe una profunda caída del consumo El caballito de batalla del Gobierno, que era la baja de inflación, está en riesgo. La inflación está aumentando a pesar de que existe una profunda caída del consumo

La semana pasada cerró con un dólar que superó los 1515 pesos, los bonos acumulan una pérdida promedio del 25% en septiembre y el riesgo país llegó a los 1473. Todo esto impacta fuertemente en los precios de la Canasta Familiar porque la economía está muy dolarizada en su formación de precios, aunque los salarios se manejen en pesos.

Muchos productos de consumo masivo como alimentos, electrodomésticos, medicamentos y ropa, entre otros, dependen de insumos, maquinarias o materias primas importadas que se pagan en dólares. Si sube el dólar, sube el costo de producción.

Y también impactan en el bolsillo de los argentinos los productos del agro que se exportan y tiene precios internacionales en dólares. Incluso el agravamiento de la crisis provoca un aumento en el costo de la Canasta Familiar a partir del aumento de precios por los grandes márgenes de especulación y las expectativas de inflación.

