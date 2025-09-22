"La suba precipitada del dólar termina de destruir los salarios, la pérdida del poder adquisitivo se agrava. Las empresas, para cubrirse de la devaluación, están remarcando hasta los productos de consumo masivo", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, sindicato que ahora reclama que el ingreso mínimo en toda la Administración Pública sea de $1.900.000.
DESTRUYE LOS SALARIOS
Por la suba del dólar, ATE pide un ingreso mínimo de casi $2 millones
"El ingreso mínimo en toda la Administración Pública debe ser de $1.900.000" para hacer frente al impacto devastador del dólar en los salarios, exige ATE mientras monitorea precios.
Cabe recordar que la última semana la crisis se agudizó con un dólar que sigue en aumento a pesar de la intervención estatal y un riesgo país que trepó por encima de los 1400 puntos. Y si bien a los analistas, que miran la reacción de los inversores, les preocupa más la suba del riesgo país, los gremios se ocupan del impacto de la suba del dólar en el bolsillo de los trabajadores que es inmediato.
Con cada aumento del dólar los salarios se licúan aún más, y en este sentido, el sindicato pudo verificar incrementos que van desde un 4 a un 9% en las góndolas de supermercados y comercios de cercanía en la Capital Federal y en otras 14 provincias. Al respecto la organización continuará con el monitoreo de precios durante esta semana.
"La suba precipitada del dólar termina de destruir los salarios, la pérdida del poder adquisitivo se agrava. Las empresas, para cubrirse de la devaluación, están remarcando hasta los productos de primera necesidad. Suben los precios de bienes y el costo de los precios mayoristas y minoristas. Lo único que no sube son los salarios", manifestó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
ATE exige reabrir paritarias y garantizar un ingreso mínimo de $1.900.000
"Sin oír el mensaje de las urnas, el Gobierno pretende seguir ajustando por congelamiento salarial. En el sector público, el ingreso promedio ha perdido más de un 40% de su poder de compra. Por estas horas el Gobierno no puede controlar la economía y esa crisis se descarga sobre las espaldas de trabajadores y jubilados. Se tienen que reabrir las paritarias y otorgar un aumento de emergencia que permita cubrir el valor que tiene la Canasta Familiar. El Gobierno debe garantizar un ingreso mínimo de 1.900.000 pesos en toda la administración pública", agregó el dirigente y completó:
La semana pasada cerró con un dólar que superó los 1515 pesos, los bonos acumulan una pérdida promedio del 25% en septiembre y el riesgo país llegó a los 1473. Todo esto impacta fuertemente en los precios de la Canasta Familiar porque la economía está muy dolarizada en su formación de precios, aunque los salarios se manejen en pesos.
Muchos productos de consumo masivo como alimentos, electrodomésticos, medicamentos y ropa, entre otros, dependen de insumos, maquinarias o materias primas importadas que se pagan en dólares. Si sube el dólar, sube el costo de producción.
Y también impactan en el bolsillo de los argentinos los productos del agro que se exportan y tiene precios internacionales en dólares. Incluso el agravamiento de la crisis provoca un aumento en el costo de la Canasta Familiar a partir del aumento de precios por los grandes márgenes de especulación y las expectativas de inflación.
