El mercado parece dispuesto a llevar al extremo al Gobierno nacional con el precio del dólar. A menos de 12 horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurase que está dispuesto a "vender hasta el último dólar" para defender el techo de la banda, la demanda de moneda extranjera empujó el valor por encima de los 1.500 pesos, rompiendo una nueva barrea psicológica entablando un duro escenario rumbo a octubre.
Se complica la defensa del techo: Dólar Banco Nación penetra los $1.500
La tormenta cambiaria llevar al dólar a perforar los 1.500 pesos por primera vez en la era de Javier Milei. Qué pasa con la defensa que planteó Luis Caputo.
El Banco Nación vendió dólares minoristas a 1.515 pesos en las primeras horas de la mañana.
En ese sentido, el Ministerio de Economía considera que la tensión cambiaria surge de la incertidumbre política por las elecciones. Pero en el medio, quedan más de un mes de quema de reservas por delante, algo que parece inviable teniendo en cuenta el alto riesgo país y la baja posibilidad de acceder a una nueva inyección de divisas vía deuda.
De esa manera, Caputo aseguró que el Gobierno nacional no tiene pensado apartarse del programa económico a pesar de la coyuntura y la complicación de los principales índices de la "macro", presunta expertise del equipo que lleva adelante las riendas del país. Además, apuntó a una grave operación política para intentar desestabilizar al presidente Javier Milei.
Cepo al rulo
Mientras tanto, el Banco Central resolvió cerrar una importante brecha a la que tenía acceso ejecutivos de bancos, por el cual se "trabajaba" la diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros. Algunos tales como el MEP y el CCL han cotizado por encima del precio de mercado, generando una brecha que era utilizada para cancelar deudas vía personas físicas y generando una rentabilidad en pesos.
Para frenar esa operatoria, el BCRA aplicó restricciones cambiarias para directores, gerentes, grandes accionistas de bancos y empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios, como así también a familiares de estos últimos. Se trata de una de las primeras medidas restrictivas desde el levantamiento parcial del cepo en abril pasado.
A todo ese escenario cambiario se sumó un fuerte desplome de bonos e instrumentos argentinos. En Wall Street, las opciones de deuda en dólares cayeron un 8,6% durante la jornada del jueves, lo que estiró la sangría tras los resultados electorales adversos que recibió el Gobierno nacional en las locales de PBA.
En la apertura del viernes, los bonos argentinos mostraron leves signos de recuperación de 2% en promedio. Además, el riesgo país cedió algunos puntos básicos tras la demostración de voluntad de pago adelantada por Caputo.
Así está el dólar
- Dólar minorista: 1.515 pesos.
- Dólar mayorista: 1.475 pesos.
- Dólar MEP: 1.536 pesos.
- Dólar CCL: 1.548 pesos.
- Dólar futuro: 1.478 pesos.
- Riesgo país: 1.408 PB (última actualización)
