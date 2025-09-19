Se complica la defensa del techo: Dólar Banco Nación penetra los $1.500

Luis Caputo Luis Caputo y el dólar.

Cepo al rulo

Mientras tanto, el Banco Central resolvió cerrar una importante brecha a la que tenía acceso ejecutivos de bancos, por el cual se "trabajaba" la diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros. Algunos tales como el MEP y el CCL han cotizado por encima del precio de mercado, generando una brecha que era utilizada para cancelar deudas vía personas físicas y generando una rentabilidad en pesos.

Para frenar esa operatoria, el BCRA aplicó restricciones cambiarias para directores, gerentes, grandes accionistas de bancos y empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios, como así también a familiares de estos últimos. Se trata de una de las primeras medidas restrictivas desde el levantamiento parcial del cepo en abril pasado.

A todo ese escenario cambiario se sumó un fuerte desplome de bonos e instrumentos argentinos. En Wall Street, las opciones de deuda en dólares cayeron un 8,6% durante la jornada del jueves, lo que estiró la sangría tras los resultados electorales adversos que recibió el Gobierno nacional en las locales de PBA.

En la apertura del viernes, los bonos argentinos mostraron leves signos de recuperación de 2% en promedio. Además, el riesgo país cedió algunos puntos básicos tras la demostración de voluntad de pago adelantada por Caputo.

Así está el dólar

Dólar minorista: 1.515 pesos.

Dólar mayorista: 1.475 pesos.

Dólar MEP: 1.536 pesos.

Dólar CCL: 1.548 pesos.

Dólar futuro: 1.478 pesos.

Riesgo país: 1.408 PB (última actualización)

Otras noticias de Urgente24

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar"

'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)

Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción

Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"