'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)

Live Blog Post

Rovira contra las Pymes mientras va y viene con Nación

Muy grave la conclusión de Argentina en Datos (@arg_endatos)(, en general. Pero para la Misiones de Carlos Rovira, en particular (ya lo sabemos, no es el nombre del gobernador pero en Misiones lo que menos importa es el nombre del gobernador de turno):

Los regímenes de percepciones provinciales son una fuente importante de ingresos. Suelen generar saldos a favor del contribuyente que no se recupera, ni se aplica a otros impuestos. Misiones lidera el ranking de meses cobrados por adelantado en II. BB. Con 14,1 meses promedio. Los regímenes de percepciones provinciales son una fuente importante de ingresos. Suelen generar saldos a favor del contribuyente que no se recupera, ni se aplica a otros impuestos. Misiones lidera el ranking de meses cobrados por adelantado en II. BB. Con 14,1 meses promedio.

misiones1

Gustavo Lázzari apuntó al respecto desde su cuenta @lacha:

Esto es directamente un robo Saldos acumulados a tasa cero. Urgente devolución, salvo expresa conformidad del sujeto retenido y eliminación del sistema de percepciones para todos los impuestos. PD: IIBB es inviable. Esto es directamente un robo Saldos acumulados a tasa cero. Urgente devolución, salvo expresa conformidad del sujeto retenido y eliminación del sistema de percepciones para todos los impuestos. PD: IIBB es inviable.

@matifer: Un primer paso es que las provincias vuelvan al pacto fiscal de 2017 en el cuál las actividades principales están exentas. Eso bajaría significativamente el flujo hacia los sistemas de retención/percepción. El verdadero paso es eliminar IIBB y reemplazarlo por un mejor impuesto: