'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)

Grupo Anker a punto de sumar otro fracaso. Luis Caputo es otro Lorenzo Sigaut ("Quien apuesta al dólar, pierde"). En la Argentina decadente, Benjamin Franklin es imbatible. Mejor no combatir con él y soltarlo. Pero Javier Milei no quiso quitarle los grillos al estadounidense para que volara, y ahora es más complicado. Ya llegan las elecciones de medio término y la angustia domina a La Libertad Avanza (LLA). Ni hablar del PRO, que le entregó su vida. Pésimo Mauricio Macri (otro que no la vió) porque alentó la adhesión sin plantarse tal como hubiera hecho un líder. Ahora, el oficialismo sufre. Y 'el Mercado', siempre volátil, se da vuelta con demasiada facilidad. Hora de decisiones necesarias para imaginar un lunes 27/10 sin pánico. Pero en la Quinta de Olivos mucho Monster Mango Loco y poca capacidad de anticiparse a lo visible.
"En vez de seguir vendiendo humo...": Juan Martín Paleo de punta con Luis Petri
El exjefe del Estado Mayor Conjunto, hoy candidato a senador nacional por Republicanos Unidos, Juan Martín Paleo, sigue crítico con la gestión de Luis Petri.
Semanas atrás, Paleo dialogó con LPO apuntó con dureza la gestión de Petri, a quien definió como "el peor ministro de Defensa de la democracia".
Casi un mes más tarde, lo sigue exponiendo:
