"Temible": un argentino ex Palmeiras advirtió a River dónde debe tener 4 ojos

También aseguró que el equipo de Abel Ferreira "es el más argentino de los brasileños".

River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área El Millonario va por el batacazo FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

"Es el más parecido al fútbol nuestro. Sin duda eso tiene que ver que haya logrado cosas a nivel internacional este último tiempo. Porque cuando estuve allá lo que más se marcaba con otros equipos es que quizás tácticamente no eran tan buenos y lo compensaban con la técnica. Pero al enfrentarse con equipos argentinos se le complicaba por eso, porque tácticamente somos mejores. Palmeiras tuvo éxito porque es lo más parecido al fútbol nuestro, tácticamente juegan bien, con un técnico que lo acomodó muy bien", aseguró Allione, que dio sus últimos trotes en el fútbol en Los Andes, en el Ascenso del país.

Allione: "Es una delantera temible, River va a tener que estar muy atento ahí"

Luego se refirió a las fortalezas del conjunto brasileño y todos los focos que deberá tener prendidos River si quiere contrarrestarlo. Allione mencionó al compatriota Flaco López, que atraviesa un gran presente a puro gol, al punto tal que Lionel Scaloni lo convocó para la Selección Argentina en la última fecha de Eliminatorias.

"Al principio le había costado y hoy en día ha encontrado el gol. Por lo que veo de allá, la gente lo quiere mucho, es un jugador que tiene gol, es muy peligroso y River va a tener que saber lidiar con él", dijo sobre el delantero argentino. Pero no se detuvo ahí: "Además de Felipe Anderson, Víctor Roque. Es una delantera temible. River va a tener que estar muy atento ahí", aseguró.

image El Verdao y su delantera letal @Palmeiras

Luego destacó otra de las armas del Verdao. "Otra cosa en la que es peligroso Palmeiras es en las pelotas paradas. Creo que (River) va a necesitar una atención mayor", señaló.

El Millonario se mide ante Palmeiras este miércoles a partir de las 21.30. Con el Estadio Monumental como sede, el partido de ida por los cuartos de final contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

"Se vive similar a como se vive en Argentina. Con mucha vehemencia cuando se juega, y la gente también con mucha euforia", expresó Allione. Se espera un gran duelo en Núñez.

+ de Golazo24