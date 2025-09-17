River recibe este miércoles a Palmeiras en el Monumental. Por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores, el Millonario enfrentará al que es uno de los rivales más difíciles del continente: el Verdao ha demostrado estar un escalón por encima de todos.
"ES PELIGROSO"
"Temible": un argentino ex Palmeiras advirtió a River dónde debe tener 4 ojos
Agustín Allione surgió de Vélez y fue campeón en Palmeiras. Conocedor del Verdao, mencionó las fortalezas del Verdao que pueden complicar a River.
Suena extraño decirlo, pero River buscará dar el batacazo. Es extraño porque River es River, y porque Marcelo Gallardo es el entrenador. Pero la realidad del Millonario es mucho más opaca que la del Palmeiras y por amplia diferencia.
Agustín Allione, futbolista que se retiró hace apenas unos meses con 30 años de edad, conoce bien al Palmeiras. Surgido de La Fábrica de Vélez, debutó en el Fortín en 2014 y Palmeiras lo compró en 2017. En el Verdao tuvo varias etapas y en una de ellas se coronó campeón.
"Es uno de los clubes mas grandes de Brasil y eso conlleva una gran hinchada que vive el fútbol con bastante exigencia. Siempre busca pelear por títulos y este último tiempo con todas las contrataciones que hizo y las cosas que logró, siempre tiene la vara muy alta", dijo el ex Vélez en diálogo con DSports Radio.
También aseguró que el equipo de Abel Ferreira "es el más argentino de los brasileños".
"Es el más parecido al fútbol nuestro. Sin duda eso tiene que ver que haya logrado cosas a nivel internacional este último tiempo. Porque cuando estuve allá lo que más se marcaba con otros equipos es que quizás tácticamente no eran tan buenos y lo compensaban con la técnica. Pero al enfrentarse con equipos argentinos se le complicaba por eso, porque tácticamente somos mejores. Palmeiras tuvo éxito porque es lo más parecido al fútbol nuestro, tácticamente juegan bien, con un técnico que lo acomodó muy bien", aseguró Allione, que dio sus últimos trotes en el fútbol en Los Andes, en el Ascenso del país.
Allione: "Es una delantera temible, River va a tener que estar muy atento ahí"
Luego se refirió a las fortalezas del conjunto brasileño y todos los focos que deberá tener prendidos River si quiere contrarrestarlo. Allione mencionó al compatriota Flaco López, que atraviesa un gran presente a puro gol, al punto tal que Lionel Scaloni lo convocó para la Selección Argentina en la última fecha de Eliminatorias.
"Al principio le había costado y hoy en día ha encontrado el gol. Por lo que veo de allá, la gente lo quiere mucho, es un jugador que tiene gol, es muy peligroso y River va a tener que saber lidiar con él", dijo sobre el delantero argentino. Pero no se detuvo ahí: "Además de Felipe Anderson, Víctor Roque. Es una delantera temible. River va a tener que estar muy atento ahí", aseguró.
Luego destacó otra de las armas del Verdao. "Otra cosa en la que es peligroso Palmeiras es en las pelotas paradas. Creo que (River) va a necesitar una atención mayor", señaló.
El Millonario se mide ante Palmeiras este miércoles a partir de las 21.30. Con el Estadio Monumental como sede, el partido de ida por los cuartos de final contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.
"Se vive similar a como se vive en Argentina. Con mucha vehemencia cuando se juega, y la gente también con mucha euforia", expresó Allione. Se espera un gran duelo en Núñez.