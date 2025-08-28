Luego de que Lionel Messi anunciara que disputará sus últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador Lionel Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima Fecha FIFA. La Albiceleste enfrentará a Venezuela en el Monumental y a Ecuador en Guayaquil.
Con Messi y Mastantuono, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados
Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias. Están Lionel Messi y Franco Mastantuono.
Los ausentes, que habían estado en la prelista que se publicó hace algunas semanas, son el defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa. Además, tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión por la expulsión sufrida ante Colombia, en lo que fue el último partido disputado del combinado mayor.
Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, estos encuentros de eliminatorias representan una ocasión para que los futbolistas más jóvenes se acostumbren al ritmo y la exigencia y al roce internacional.
La lista de concentrados de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de septiembre
A continuación, la nómina oficial que presentó Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de septiembre, que lo tendrá jugando contra Venezuela y Ecuador.
Arqueros:
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Walter Benítez (Crystal Palace)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Defensores:
- Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Marcos Acuña (River Plate)
- Julio Soler (AFC Bournemouth)
Mediocampistas:
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
- Alan Varela (FC Porto)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Valentín Carboni (Genoa)
Delanteros:
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Juventus)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- José Manuel López (Palmeiras)
El fixture de la Selección Argentina
- Argentina vs. Venezuela | Fecha 17 de las Eliminatorias | 9 de septiembre
- Ecuador vs. Argentina | Fecha 18 de las Eliminatorias | 14 de septiembre
Octubre:
- Argentina vs. rivales a confirmar | Amistoso internacional | Fecha a definir entre el 6 y el 14 de octubre, en Estados Unidos
Noviembre:
- Argentina vs. rivales a confirmar| Amistoso internacional | Fecha a definir entre el 10 y el 18 de noviembre, en Luanda, Angola y Kerala, India
