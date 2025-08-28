'No conferencia' de Adorni: Defendió a los Menem, no mencionó a Karina Milei y se fue apurado

Andisgate, los Menem y la campaña

Tras mencionar algunos hechos como el paro de controladores aéreos y una polémica con el gobierno bonaerense por el envío de yerba mate, se refirió al Andisgate: “A raíz de los audios de público conocimiento, cabe hacer algunas aclaraciones. El gobierno apenas tomó conocimiento del tema inició una auditoria en la Andis, designó a un interventor y desplazó al extitular que está siendo investigado. Tanto Martin como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo con las contrataciones en la Andis".

Seguidamente, vinculó los hechos a la campaña electoral: " no es causaliadad que estos audios que presuntamente fueron grabados hace un año salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires ”.

“Esta administración espera con ansias que la Justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos”, concluyó Adorni tras lo cual anunció que se retiraba para acompañar a Milei a un evento: “les pido disculpas no me abro a preguntas sino no llego a donde está arribando el presidente a dar su discurso”, dijo en referencia al almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp)este jueves 28/8. Pero, si sabía que Milei tenía un evento ¿por qué no organizó la conferencia antes?

