El vocero presidencial Manuel Adorni retomaba este jueves (28/8) sus habituales conferencias de prensa en Casa de Rosada y se esperaba que plantee la estrategia gubernamental para afrontar el Andisgate. Sin embargo, fue más pobre. Repasó las medidas en la Andis, defendió a los Menem, y se fue.
SIN PREGUNTAS
'No conferencia' de Adorni: Defendió a los Menem, no mencionó a Karina Milei y se fue apurado
Primera conferencia de prensa de prensa de Manuel Adorni tras el estallido del Andisgate que en verdad no fue tal. Negó todo y se fue a un acto de Milei.
'Piedrazos' en Lomas de Zamora
En el inicio de lo que terminó siendo una declaración a los medios, Manuel Adorni se refirió al ataque que sufrió Javier Milei y su caravana de campaña en Lomas de Zamora: “El Presidente se encuentra en excelente estado de salud y no se decretará ningún feriado nacional por los hechos ocurridos ayer”.
“Sorprende el silencio de algunos los paladines de la democracia y los DDHH con vocación selectiva para repudiar atentados”, se quejó.
"Quienes se rasgan las vestiduras por la corrupción son quienes tiraban bolsos con plata", añadió.
Andisgate, los Menem y la campaña
Tras mencionar algunos hechos como el paro de controladores aéreos y una polémica con el gobierno bonaerense por el envío de yerba mate, se refirió al Andisgate: “A raíz de los audios de público conocimiento, cabe hacer algunas aclaraciones. El gobierno apenas tomó conocimiento del tema inició una auditoria en la Andis, designó a un interventor y desplazó al extitular que está siendo investigado. Tanto Martin como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo con las contrataciones en la Andis".
Seguidamente, vinculó los hechos a la campaña electoral: " no es causaliadad que estos audios que presuntamente fueron grabados hace un año salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires ”.
“Esta administración espera con ansias que la Justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos”, concluyó Adorni tras lo cual anunció que se retiraba para acompañar a Milei a un evento: “les pido disculpas no me abro a preguntas sino no llego a donde está arribando el presidente a dar su discurso”, dijo en referencia al almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp)este jueves 28/8. Pero, si sabía que Milei tenía un evento ¿por qué no organizó la conferencia antes?
