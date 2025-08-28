Golpeado y con Platense en veremos, Independiente vuelve a la competencia

GOLPEADOYCONPLATENSEENVEREMOSINDEPENDIENTEVUELVEALACOMPETENCIAFOTO2 Independiente busca superar lo ocurrido ante Universidad de Chile cuando enfrente a Instituto de Córdoba aunque debe el duelo ante Platense.

Instituto, por su parte, también tuvo un muy flojo arranque de torneo, ya que marcha 13° en la Zona B con solo cinco puntos. Al único rival que pudo derrotar hasta ahora fue a Gimnasia y Esgrima La Plata en la primera fecha.

Los dirigidos por Daniel Oldrá también necesitan comenzar a sumar de a tres porque en caso contrario pueden complicarse en la tabla anual, donde ocupan el 24° lugar.

APREVIDE suspende Independiente–Platense por los incidentes

El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este último domingo 24/08 a las 20:30 en el estadio Libertadores de América, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.

La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del ‘Rojo’ como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.

La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile

Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Más notas de Golazo24

Con Messi y Mastantuono, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados

Habrá revuelo en Boca por lo que dijo Tato Aguilera en TyC Sports

Tan solo dos dudas: el 11 que pondrá Gallardo para enfrentar a Unión de Santa Fe

Santos de Neymar ya tiene a Vojvoda como DT y ahora va por Di Césare

El arbitraje se la mandó a guardar a Di María por el gol lícito de Merentiel

Marcelo Moretti y San Lorenzo en alerta: Suena un discípulo de Lammens y Tinelli